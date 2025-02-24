台南文化中心立體停車場正式啟用　黃偉哲：讓東區停車更便利

▲台南文化中心立體停車場，24日由市長黃偉哲主持啟用典禮，停車場提供211席汽車格、172席機車格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為改善市區停車問題及提供更優質的停車環境，台南市政府積極向中央爭取經費補助建置立體停車場，位於東區重要文化展演及交通節點的台南文化中心立體停車場，24日由市長黃偉哲主持啟用典禮，提供211席汽車格、172席機車格，並於即日下午1時起正式營運收費，歡迎民眾多多利用。

市長黃偉哲表示，台南市人口稠密且觀光旅次高，市府積極向中央爭取立體停車場補助經費，迄今已啟用4座立體停車場，總計提供1241席汽車格及198席機車格。

台南文化中心立體停車場是台南市第5座開放使用的前瞻立體停車場，並結合文化中心的展演中心，為前瞻計畫第2座多目標立體停車場，停車場鄰近文化中心、巴克禮公園、台糖長榮酒店、崇德市場，商家林立，為未來第一期藍線捷運站點周邊重要的停車場，將提供市民便利舒適的停車空間及輕鬆休閒的文藝新意象。

市長黃偉哲說，交通局經由停車場立體化工程，將原有51席汽車格擴增至211席，並增加172席機車格，大幅增加當地的停車供給，1、2樓展演空間後續由文化局進行室內裝修工程，停車場可同時滿足在地居住及休憩看展的停車需求。

交通局長王銘德指出，台南文化中心立體停車場工程經費約4.2億元，由中央補助1.8億元、地方自籌2.4億元，於2020年11月開工，2024年11月竣工，設置地上8層、地下1層的多目標立體停車場。停車場整體設計垂直綠化串聯生態綠帶，形塑為綠化、文藝走廊，係東區指標性公共建築之一，將提升市民的生活品質，並為東區注入一股新活力。

交通局長王銘德表示，停車場已由委外經營廠商導入智慧停車管理系統，以提升停車場使用效益與服務品質，透過智慧化的服務有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，歡迎民眾多加利用。