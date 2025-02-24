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用跑步愛台南！　日本山口知事的私房台南跑步地圖再添新景點

▲日本山口縣村岡嗣政知事，換上今年台南古都馬拉松的選手服出門「跑」訪台南，用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，知事也特別在個人IG上po出跑步照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本山口縣村岡嗣政知事，換上今年台南古都馬拉松的選手服出門「跑」訪台南，用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，知事也特別在個人IG上po出跑步照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南友誼市日本山口縣的村岡嗣政知事率團來訪推廣觀光物產，而本身就是馬拉松健將的村岡知事，早在2023年初次來訪時就曾在短短2小時內跑步造訪許多中西區重要古蹟景點和廟宇，當時他對台南的古都風光還有鮮美的牛肉湯讚不絕口。

▲日本山口縣村岡嗣政知事，換上今年台南古都馬拉松的選手服出門「跑」訪台南，用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，知事也特別在個人IG上po出跑步照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次再訪台南，知事特別在23日起了個大早，換上今年台南古都馬拉松的選手服再度出門「跑」訪台南，用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，知事也特別在個人IG上po出跑步照。

▲日本山口縣村岡嗣政知事，換上今年台南古都馬拉松的選手服出門「跑」訪台南，用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，知事也特別在個人IG上po出跑步照。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲日本山口縣村岡嗣政知事，換上今年台南古都馬拉松的選手服出門「跑」訪台南，用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，知事也特別在個人IG上po出跑步照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2023年知事來訪時，曾以司法博物館為起點，花2個小時左右跑遍南美館、赤崁樓、孔廟、河樂廣場、吳園等許多中西區重要古蹟景點和廟宇。這次則是從東區下榻飯店出發，在1小時內沿途跑過知事官邸、湯德章紀念公園、消防史料館(舊台南合同廳舍)、台灣文學館、南美館一館、孔廟、愛國婦人館、南美館二館、司法博物館、全美戲院、祀典武廟、赤崁樓、鄭成功祖廟、林百貨、首廟天壇、南區氣象中心(原台南測候所)、延平郡王祠、台南車站等地，全長約8公里，有些景點是舊地重遊，有些則是首次造訪。值得一提的是，知事聽聞黃偉哲市長的強力推薦，22日晚間也曾造訪普濟殿燈會，大讚壯觀。

▲日本山口縣村岡嗣政知事，換上今年台南古都馬拉松的選手服出門「跑」訪台南，用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，知事也特別在個人IG上po出跑步照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一直渴望來台南跑馬拉松的村岡知事，無奈幾項賽事剛好都適逢當地議會開議，為了表達相挺台南的心意，今年山口縣特別贊助給豐厚的獎品與紀念品給下個月即將展開的古都馬拉松，知事更特別穿著今年古都馬拉松的選手服在台南體驗跑步，而陪同他一起完成這次旅程的，除了城市外交顧問野崎孝男外，還有去年曾到山口參加下關海響馬拉松的東東餐飲集團董事長李日東和月牙灣慢跑隊跑友們，他們也特別穿上該次馬拉松的選手服前來陪跑。

▲日本山口縣村岡嗣政知事，換上今年台南古都馬拉松的選手服出門「跑」訪台南，用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，知事也特別在個人IG上po出跑步照。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲日本山口縣村岡嗣政知事，換上今年台南古都馬拉松的選手服出門「跑」訪台南，用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，知事也特別在個人IG上po出跑步照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

山口知事表示：「今天(編按：2月23日)我也在台南跑步，台南是個很美的城市，有很多歷史建築，食物很美味水果也很豐富！不管造訪幾次都覺得非常開心，各位市民也非常熱情，非常期待台南跟山口有更多的交流。山口縣也是有著豐富歷史、跟台灣緣分很深的地方，有像是河豚等美食也有溫泉，適合跑步的地方也很多，歡迎大家造訪山口。」

▲日本山口縣村岡嗣政知事，換上今年台南古都馬拉松的選手服出門「跑」訪台南，用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，知事也特別在個人IG上po出跑步照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，很高興台南是個讓山口知事心中念念不忘的慢跑好地方，在台南慢跑，不僅能享受悠閒的步伐，還能體驗豐富的歷史與自然景觀，欣賞到古蹟與現代融合的獨特風情，更有綠意盎然的公園美景。此外，冬季的台南氣候宜人，更讓跑者在舒適輕鬆地融入這座充滿歷史與文化的城市，誠摯歡迎山口知事常來台南跑步，探索更多台南的美好。

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