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台南藝術博覽會　南國藝境再掀美學新浪潮

▲中華民國畫廊協會秘書長游文玫、畫廊協會理事長陳菁螢、台南市政府文化局科長陳富堯（左起），對ART TAINAN 2025 進行展前亮點公布。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華民國畫廊協會秘書長游文玫、畫廊協會理事長陳菁螢、台南市政府文化局科長陳富堯（左起），對ART TAINAN 2025 進行展前亮點公布。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

歷史與創新交織的台南市，即將迎來ART TAINAN 2025 台南藝術博覽會，24日主辦方社團法人中華民國畫廊協會攜手台南市文化局，共同揭曉展前亮點，為這場台灣開春的藝術盛事拉開序幕。

今年ART TAINAN延續藝術文化重鎮的深厚底蘊，透過更多元的展覽內容，帶領觀眾走進藝術與生活交融的全新境界。

ART TAINAN 2025 數量倍增，往年平均3家海外畫廊，今年大幅提昇至7家，顯示出台南藝博更加受到國際關注，成為台灣藝術市場重要的藝術會。同時，今年共有8家畫廊首次加入ART TAINAN的行列，其中台灣畫廊3家、日本3家、韓國2家。這些新興畫廊與持續關注台南藝博的資深畫廊，展現了台灣藝術市場的持續活力與開放性，為觀眾帶來全新的藝術風貌。

見證無數藝術新星誕生的台南新藝獎，每年從獲獎者中選出3位藝術家參與ART TAINAN，讓新銳創作者與畫廊合作，加入市場脈動，成為官辦獎項銜接市場的重要橋樑。媒合名單：索卡藝術X李盈蓁、弎畫廊X張芸家、絕對空間X翁榛羚。於此同時，今年台南市政府文化局也特別協助在台南藝博現場建構「美學教育空間」，聘請國立台南大學視覺藝術與設計系，透過師資培育生的藝術教學，使本科系學生學習實務技能，同時讓孩子們在參觀展覽後，即時運用靈感創作。期望藝術行業透過此合作，啟發孩童對於藝術的興趣並培育未來行業內的人才種子，實踐正向循環。

▲中華民國畫廊協會秘書長游文玫、畫廊協會理事長陳菁螢、台南市政府文化局科長陳富堯（左起），對ART TAINAN 2025 進行展前亮點公布。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝術的靈魂與品牌的精神在台南藝博相遇。ART TAINAN 2025首度迎來品牌展位，透過藝術詮釋品牌美學，讓觀眾在欣賞藝術作品的同時，也能感受品牌背後的故事。買酒網的品牌形象展位，展出來自墨西哥的Casa Obsidiana 黑曜龍舌蘭酒，瓶身設計融合了當代墨西哥藝術與工藝，體現品牌對文化與美學的深刻關注。此外，歐客佬咖啡也將於品牌形象展位中攜手芝加哥藝術博物館，從11位經典藝術家的代表作中汲取靈感，打造出獨具風味的咖啡禮盒。每款咖啡，如同畫作般講述風味故事，將味覺轉化為一場藝術饗宴，讓觀眾在細品醇厚香氣的同時，感受藝術與咖啡交織出的美學對話。

台南的美，來自於時間的淬鍊，也來自於人們對生活美學的堅持。今年，ART TAINAN 2025 特別攜手在地品牌，將美學延伸至生活的不同層面，讓貴賓室成為藝術與生活交融的場域。賣艸人家，這家擁有80年歷史的高雄品牌，帶來傳統與創新的對話；薩圖爾精品咖啡，座落於總爺藝文中心，讓藝術與咖啡香氣交織；O’PARIS法式甜點則以精緻甜品詮釋生活的美好。

此外，台南藝博攜手南部13家館際聯盟，串聯美術館與在地特色店家，打造春季最具藝文氣息的旅行提案。從展場出發，穿梭於古都巷弄之間，感受藝術、歷史與現代生活的交融，讓每一步都成為美的探索。

為了讓觀眾能輕鬆規劃藝術之旅，今年台南藝博與Klook獨家合作，提供一站式旅遊與住宿方案。透過專屬頁面，參觀者可輕鬆預訂台南星級酒店與藝博門票套票，將藝術體驗延伸至旅宿生活。藝術不僅是一種視覺饗宴，更是一種生活方式，台南藝博誠摯邀請您，一同在這座充滿故事的城市裡，感受藝術的溫度，見證美的誕生。

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