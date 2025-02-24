台灣12強奪冠「WBC資格賽」卻遇淘汰危機　日媒點1關鍵缺失

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊落入分組第三。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

世界棒球經典賽（WBC）資格賽23日舉行最後一場A組賽事，地主隊中華隊以0比6遭尼加拉瓜完封，尼加拉瓜以分組第一晉級，台灣則需在25日與西班牙舉行附加賽後，才能確認是否取得正賽門票。然而這樣的結果也讓日本媒體大感意外，並點出台灣在資格賽中的表現略有缺失的地方，表達了惋惜之意。

日媒THE DIGEST於24日以「打線低迷，在12強擊敗日本武士隊的台灣竟遭遇未曾預料到的『WBC資格賽淘汰』危機！在與西班牙的對決將賭上最後晉級門票』」為題進行報導。

報導中指出，在與尼加拉瓜對戰之前，台灣拿到1勝1敗，但是在台尼之戰中，中華隊整場比賽打線低迷，未能把握進攻機會，最終以0比6吞下敗仗，也讓對手尼加拉瓜以3戰全勝之姿順利晉級正賽。

如今台灣以1勝2敗排名第3，將在25日與取得2勝1敗的分組第2西班牙進行生死戰，力拼正賽的晉級門票。然而一旦中華隊落敗，連續5屆參賽的紀錄也將正式中斷。

2024年在東京巨蛋舉辦的世界12強賽（Premier 12）決賽中，中華隊擊敗日本奪下隊史首冠，表現令人驚豔。因此此次跌落分組第3，需靠附加賽搶奪正賽門票的結果，也讓日本網友與媒體震驚。

事實上，在對尼加拉瓜的比賽中，投手群都有一定表現，但關鍵時刻打線無法串聯，未能把握機會，導致比分被拉開，也讓日本網友直呼可惜。

根據世界棒壘球總會（WBSC）最新排名，中華隊位居世界第2，僅次於日本，而西班牙則排名第24。已獲得正賽資格的16支隊伍，包括日本、美國、南韓與多明尼加等勁旅。