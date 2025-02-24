韓國朝野關鍵一周！尹錫悅彈劾案明「最終辯論」　李在明二審將出爐

▲南韓總統尹錫悅2月20日下午出席憲法裁判所第10次彈劾辯論。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警強闖國會與中選會、試圖逮捕朝野主要政治人物，並一度阻擋議員進入國會。如今，在經過10次辯論後，憲法裁判所（憲法法庭）將於明（25）日召開最終辯論，最快3月中旬裁決是否引用彈劾罷免。

另方面，共同民主黨黨代表李在明違反《公職選舉法》的二審訴訟，也將於本周的26日進行最後一次開庭，至於是否宣判有期徒刑而導致其喪失，最快將於3月底進行宣判。一旦有期徒刑定讞，未來10年內李將喪失「被選舉權」，無法參選總統。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所預計25日下午2時針對尹錫悅彈劾審判進行最終場辯論，由國會法制司法委員長鄭清來、彈劾被請求人尹錫悅進行最終意見陳述，而在此前則由雙方辯護律師團進行各2個小時的綜合辯論。

國會方面，將強調彈劾審判與宣告罷免對於南韓而言擁有的意義，並表示尹錫悅發動戒嚴以及試圖封鎖國會的舉動嚴重違反憲法；至於尹錫悅方面，則將強調發動非常戒嚴的主因，是因在野政黨針對各政府部門首長反覆發動彈劾程序，且大幅刪減預算，已達「國家緊急事態」的水準。

在過去10次彈劾辯論庭中，已審訊國務總理韓悳洙（彈劾停職中）、前國防部長金龍顯、前國軍防諜司令官呂寅兄、前首都防衛司令部長李陣雨、前特戰司令官郭種根、前國情院次長洪壯源、警察廳長趙志浩、前首爾警察廳長金峰植。

報導分析，在憲法裁判所尹錫悅彈劾審判中，最大爭議點為尹錫悅是否明確向軍警消下達指令封鎖國會、阻止議員進入國會發起議案解除戒嚴，以及是否要求將國會議員拉出議庭、下令逮捕朝野主要政治人物等。

主審法官鄭亨植、法官金炯枓向9名證人審訊，詢問尹錫悅是否曾下令「拉下國會議員」，金炯枓更直接詢問是否為有目的性封鎖國會。同時，憲法裁判所法官也詢問去年12月3日當天發布戒嚴所召開的「5分鐘國務會議」相關細節，檢討其法理適當性。