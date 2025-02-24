快訊／美軍2直升機「緊急降落」日本機場　機型曝光

【速報】米軍ヘリ2機が大分空港に緊急着陸 https://t.co/pSMyK9TMH7— OBSニュース（大分放送） (@obs_hodo) February 24, 2025
記者王佩翊／編譯
美國海軍陸戰隊2架直升機24日下午緊急降落於日本大分機場，所幸並未造成人員傷亡。大分機場指出，目前2架直升機都已經重新起飛，離開機場。
根據《大分放送》報導，2架隸屬於美國海軍陸戰隊的直升機24日中午12時53分緊急降落於大分機場。報導指出，2架直升機都是被稱為「超級種馬」的CH-53E運輸直升機。
大分機場表示，當時2架CH-53E運輸直升機並非機體出現故障，而是因為目的地天候不佳，因此美軍才會臨時提出降落請求，緊急降落於日本大分機場。
待目的地天氣好轉後，2架直升機也再度起飛，離開機場。
所幸這次緊急降落並未對機場運作造成影響，所有航空公司的航班仍照常運行，未發生任何異常情況，也無人受傷。
【速報】2/24（月）米軍ヘリ2機が大分空港に着陸。着陸の理由や原因などは不明。 pic.twitter.com/JsxC6pl6LT— OABニュース情報センター (@oabnews_5ch) February 24, 2025
讀者迴響