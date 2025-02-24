醫曝急診壅塞被嗆「呵呵小腦袋」灰心離職　陳昭姿喊話撤換林靜儀

▲衛福部次長林靜儀。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

全台各醫院急診壅塞持續未解，台灣急診醫學會昨（22日）示警，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職；衛福部醫事司今（24日）將再找各醫學中心、急診醫學會開會，討論急診住院配床比例。藥師出身的立院民眾黨團幹事長陳昭姿喊話，日前有急診醫師關心急診壅塞問題，結果衛福部次長林靜儀卻嗆對方「小腦袋」，該醫師無奈下決定離職，面對林三番兩次嘲笑基層醫護求救，請行政院長卓榮泰、衛福部長邱泰源撤換林靜儀。

陳昭姿24日於臉書以「請林靜儀不要成為逼走醫護的幫兇」發文表示，不久前有一位急診醫師在社群平台Threads上，請林靜儀多關心急診科面臨的崩潰與壅塞問題，結果林靜儀竟以非常嘲諷的語氣回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」而該位急診醫師無奈之下，決定準備離職，感到無比心痛。

陳昭姿指出，這已經不是林靜儀第一次在網絡上對基層醫護的求助進行嘲笑，之前在生理食鹽水缺貨事件中，林靜儀曾批評提出問題的醫護同仁「站著說話腰不疼」引發爭議，隨後雖然有道歉，但現在又再次重蹈覆轍，「我必須嚴肅指出，林靜儀三番兩次以嘲笑的態度對待基層醫護的求救，這樣的行為實際上是在促使醫護人員的流失！」

陳昭姿認為，林靜儀​身為政務官，如果沒有勇氣去改革許多制度性問題，至少應該親自走到醫療現場，了解一線醫護的困境，但對方卻選擇了最糟的方式，對急診醫師進行網絡嘲諷。

最後，陳昭姿喊話，「請問卓榮泰、邱泰源，林靜儀還適合繼續擔任次長嗎？」自己已不期待林靜儀道歉，因為林的道歉無法彌補醫護人員所承受的傷害，但希望卓榮泰、邱泰源能夠撤換林靜儀，選擇一位真正有心改革、願意與基層醫護進行良好溝通的次長。

▼急診醫師關心急診壅塞問題，衛福部次長林靜儀卻嘲諷對方「小腦袋」。（圖／翻攝自Facebook／陳昭姿）