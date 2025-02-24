馬斯克要求「回報工作進度」惹怒聯邦機構！　FBI局長：不用回信

▲馬斯克要求所有政府員工須在2天內列出過去一週的工作成果，否則將被視為自願離職。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）執掌的政府效率部（DOGE）日前要求所有政府員工須在2天內列出過去一週的工作成果，否則將被視為自願離職。然而，多個聯邦機構內部發送電子信件，明確指示員工暫時不要回應該要求。

根據《路透社》報導，聯邦調查局（FBI）與國務院（State Department）向內部員工強調，所有回應必須透過正式指揮鏈，而非直接回應該信件指令。FBI局長巴特爾（Kash Patel）在內部郵件中表示，「FBI透過局長辦公室負責所有審查流程。」這也顯示出政府內部在裁減230萬名公務員的行動上並非完全一致。

聯邦員工在22日晚間收到來自人事管理辦公室（OPM）的郵件，要求所有人於24日深夜11時59分前提交過去一週的工作成果，未回覆者恐面臨解雇風險。就在這封電子郵件發送之前，馬斯克才在社群平台X發文提及此事，更說「不回報者，視同辭職」。

包含國防部（DOD）、國土安全部（DHS）、教育部（Department of Education）、商務部（Department of Commerce）、聯邦存款保險公司（FDIC）、國家衛生研究院（NIH）及國稅局（IRS）在內等多個機構都已指示員工暫不回應該郵件，等待進一步指示，甚至連情報機構的員工也收到類似通知，要求他們保持觀望。

馬斯克的強硬手段引發強烈反彈。美國政府員工工會「美國政府雇員聯合會」（AFGE）在社群媒體上表示，他們不認為馬斯克擁有解雇不回應該郵件的員工的權力，並計畫正式要求OPM撤回該指令，也建議員工與主管確認是否需要回應，並遵從內部指示。

This was made using @Grok.



The standard @DOGE is asking for in a response is literally this low.



EXTREMELY troubling that some parts of government think this is TOO MUCH!!



What is wrong with them?? https://t.co/5C620vfQ2Y — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2025

對於批評聲浪，馬斯克在X發文回應，這封郵件「只是一次基本的狀況檢查」，並秀出一份由AI生成的虛構回報清單，諷刺政府機構過於僵化，他更直言，「某些政府機構竟然認為這樣的要求太過分？這到底怎麼回事？」

然而，共和黨內部對此政策的態度也不一致。猶他州共和黨籍參議員柯蒂斯（John Curtis）雖然支持政府削減支出，但也敦促馬斯克採取更人性化的方式，「裁員並不代表一定要冷酷無情，我們可以改革，同時保持基本的人道精神。」