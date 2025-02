馬斯克要求「回報工作進度」惹怒聯邦機構！　FBI局長：不用回信

▲馬斯克要求所有政府員工須在2天內列出過去一週的工作成果,否則將被視為自願離職。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

由特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)執掌的政府效率部(DOGE)日前要求所有政府員工須在2天內列出過去一週的工作成果,否則將被視為自願離職。然而,多個聯邦機構內部發送電子信件,明確指示員工暫時不要回應該要求。

根據《路透社》報導,聯邦調查局(FBI)與國務院(State Department)向內部員工強調,所有回應必須透過正式指揮鏈,而非直接回應該信件指令。FBI局長巴特爾(Kash Patel)在內部郵件中表示,「FBI透過局長辦公室負責所有審查流程。」這也顯示出政府內部在裁減230萬名公務員的行動上並非完全一致。

聯邦員工在22日晚間收到來自人事管理辦公室(OPM)的郵件,要求所有人於24日深夜11時59分前提交過去一週的工作成果,未回覆者恐面臨解雇風險。就在這封電子郵件發送之前,馬斯克才在社群平台X發文提及此事,更說「不回報者,視同辭職」。

包含國防部(DOD)、國土安全部(DHS)、教育部(Department of Education)、商務部(Department of Commerce)、聯邦存款保險公司(FDIC)、國家衛生研究院(NIH)及國稅局(IRS)在內等多個機構都已指示員工暫不回應該郵件,等待進一步指示,甚至連情報機構的員工也收到類似通知,要求他們保持觀望。

馬斯克的強硬手段引發強烈反彈。美國政府員工工會「美國政府雇員聯合會」(AFGE)在社群媒體上表示,他們不認為馬斯克擁有解雇不回應該郵件的員工的權力,並計畫正式要求OPM撤回該指令,也建議員工與主管確認是否需要回應,並遵從內部指示。

