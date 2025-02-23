BBC盤點「川普6大競選承諾」兌現多少？　他認了這點很困難

▲川普競選期間，承諾在就職第一天，實施多項政策。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普選前做出許多承諾，包括降低物價、結束戰爭、遏止無證移民、透過新關稅強化本土工業等。如今他已經就職1個多月，BBC也撰文盤點，他曾誓言就職第1天就要實施的政策，迄今究竟兌現了多少。

降低物價

通膨是美國選民最關心的議題，而降低物價也因此成為川普最大挑戰。他在就職演說承諾「調動內閣的巨大權力」迅速降低成本與物價，但沒有說明具體做法，只曾提及透過增加石油鑽探，降低能源成本，以利實踐這一點。

不過，美國1月份物價漲幅飆到16個月新高，使得這項任務更加複雜。川普責怪拜登政府及民主黨的開支，「我跟這件事沒有關係」，但也坦承身為美國總統很難控制物價。

民調顯示，選民希望看到川普採取更多行動，但經濟學家警告，他的一些政策可能加劇通膨。

▼川普曾承諾，實施美國史上最大規模驅逐行動。（資料照／路透）



大規模驅逐移民



川普上任以來持續關注移民議題，已經簽署10多項行政命令，目標都是改革移民體制。他驅逐非法滯美外國公民、尤其先從被定罪罪犯下手的計畫，似乎得到廣泛公眾支持。

不過，目前尚不清楚，川普是否會遵守承諾，驅逐如此大量的移民。儘管幾次突襲行動登上頭條，被驅逐移民的人數卻沒有打破紀錄。路透社取得數據指出，在川普上任後的第1個月裡，美國一共驅逐3萬7660人，比拜登政府最後一年的月均5萬7千人更少。

對此，川普的國土安全部發言人說，這是因為拜登政府時期，非法移民人數較多。白宮也表示，與2024年相比，1月份的全國邊境衝突減少了66%。

赦免「1月6日國會暴動」罪犯



川普信守承諾，在宣誓就職的幾小時後，針對涉及2021年1月6日國會暴動而被定罪的1500多人，頒布赦免與減刑命令，替這些人的獲釋鋪路。

▼川普與澤倫斯基的分歧，日益白熱化。（圖／達志影像／美聯社）

結束烏俄戰爭



川普啟動了烏俄戰爭爆發之後的首次美俄談話，但基輔誓言拒絕任何沒有該國參與的協議，因為擔心川普按照普丁的條件，在缺乏對烏安全保證的情況下，結束這場戰爭，而美烏領袖之間的分歧也日益白熱化。

除了澤倫斯基以外，歐洲各國政府也開始擔心遭到邊緣化，以及川普可能解除一些對俄制裁。

結束出生公民權



川普第2任期的首批行動中，他下令結束出生公民權，也就是幾乎所有在美國國土上出生的人，都能自動獲得該國公民身分的權利，而此舉被認為是針對持臨時簽證、甚至非法待在美國的人。

▼川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）簽署行政命令。（圖／路透）

不過，批評人士認為，川普的政策干預了將近160年前，美國憲法修正案所保障的權利。而在上訴法院做出對川普政策不利的裁決之後，這個問題可能被提交給美國最高法院。

對加拿大與墨西哥課徵全面關稅

川普1月21日宣布，2月1日開始，將對加墨實施全面關稅，並稱2國與流入美國的毒品及移民有關。他長期把關稅視為保護國內產業與增加收入的一種方式，但此舉被預期導致市場動盪，經濟專家也警告可能促成物價上漲。

加拿大與墨西哥起初表示，將對美國進口商品實施報復性關稅，但在他們承諾加強邊境執法之後，川普已經宣布把全面關稅推遲1個月。