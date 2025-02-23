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CPAC民調：范斯奪61%壓倒性支持　2028共和黨總統提名熱門人選

▲▼ 美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

▲民調顯示，范斯獲得壓倒性61%的支持，勝過國務卿盧比歐等人。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

2025美國保守黨政治行動大會（CPAC）的年度意向性民調（Straw Poll）結果22日出爐，副總統范斯（JD Vance）以61%支持率獲得壓倒性勝利，成為2028年共和黨總統提名熱門人選。只不過川普此前受訪期間，對於范斯未來是否將成為他的接班人語帶保留。

紐約郵報、福斯新聞報導，CPAC自19日至22日登場，在這段期間會進行民調，這份民調受到政界人士、籌款人、媒體的密切關注，被視為是保守派情緒的晴雨表，在過去這幾年準確預測保守派的觀點與投票趨勢，包括川普贏得2024年總統大選。

這份針對1000多名CPAC與會者的最新民調顯示，范斯獲得壓倒性勝利，取得61%的支持，勝過前川普顧問班農（Steve Bannon，12%）、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis，7%）、現任國務卿盧比歐（Marco Rubio，3%）、新任美國駐聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik，3%）。

民調專家麥勞夫林（Jim McLaughlin）22日表示，范斯被視為最接近川普的人。不過川普近日接受福斯新聞訪問期間，被問及是否視范斯為他的接班人，也就是2028共和黨總統候選人時，他給出否定答案，強調現在做決定還太早。

另一方面，CPAC民調也顯示，川普在各項議題上的支持率高達99%。有人認為，川普當前的表現優於第一任期。

▼CPAC民調也顯示，川普在各項議題上的支持率高達99%。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國總統川普與副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）

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