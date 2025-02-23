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5星級「牛肉丸焗烤飯」不到百元就能吃！超商聯名鮮食新品一次看

▲▼7-11聯名「台北晶華酒店」推出3款頂級港式鮮食新品。（圖／業者提供）

▲7-11近來再度聯名「台北晶華酒店」，推出3款頂級港式鮮食新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

想省錢又想吃好！超商聯名星級飯店、米其林餐廳研發鮮食，讓消費者用銅板價就能品嚐。7-11近來攜手台北晶華酒店再推新品，包括御飯糰天花板「醬皇鮑魚飯糰」、手工港式口感的「碧玉鮮蝦餃」，還有受到年輕族愛的「牛肉丸焗烤飯」。全家則合作「請客樓」推出4款殿堂聯名新品，以「煸椒」烹調研發「牛肉烤飯糰、烘蛋飯、乾拌麵、腿排便當」等，通通百元有找。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN與晶華國際酒店集團自2021年起深度合作，這次聯名「台北晶華酒店」，其中再度推出御飯糰天花板「醬皇鮑魚飯糰」，鮑魚經由雞豬骨高湯與蠔油細火蒸煮，是頂級粵菜代表；更特別與專業日本米食味鑑定士合作，使用在地種植的日本第一米大賞最高金賞獎「龍之瞳」夢幻米種，米飯粒粒Q彈甘甜，售價59元。

▼7-11聯名「台北晶華酒店」，推出御飯糰天花板「醬皇鮑魚飯糰」。（圖／業者提供）

▲▼7-11聯名「台北晶華酒店」推出3款頂級港式鮮食新品。（圖／業者提供）

另一聯名新品「碧玉鮮蝦餃」，與晶華飯店主廚團隊合作推出，選用彈牙白蝦仁、在地後腿豬，搭配細切高麗菜，餡料鮮甜，調配黃金比例口感，讓人彷彿置身港式茶樓，售價55元。

▼「碧玉鮮蝦餃」讓人彷彿置身港式茶樓。（圖／業者提供）

▲▼7-11聯名「台北晶華酒店」推出3款頂級港式鮮食新品。（圖／業者提供）

業者也觀察到，冷凍盒餐類商品隨著大學開學同步成長，特別推出年輕族群喜愛的焗烤商品「牛肉丸焗烤飯」，以奶油鹽焗飯為基底，搭配多種蔬菜熬煮的「法式多蜜醬」，帶來濃郁豐富層次，牛肉丸紮實多汁，搭配獨特的炙燒焗烤技術，讓醬汁與起司融合，微波加熱後如同餐廳現做，只要99元就能品嚐。

冷凍新品上市期間，即日起至3月4日還有「2入95折、4入88折」優惠活動，適合揪同事、同學一起買更划算。

▼7-11聯名台北晶華酒店，推出年輕族群喜愛的焗烤商品「牛肉丸焗烤飯」。（圖／業者提供）

▲▼7-11聯名「台北晶華酒店」推出3款頂級港式鮮食新品。（圖／業者提供）

★全家

全家殿堂聯名新品，這次再度與米其林餐廳「請客樓」合作，推出4款聯名的「煸椒」系列新品。由米其林星級主廚許宏德監製，透過煸椒醬的馥郁辛香、層次美味，打造難以複製的「不嗆、不膩、味濃」體驗。

▲▼全家推出夯番薯優惠，聯名「請客樓」推出4款新品。（圖／業者提供）

▲全家與米其林餐廳「請客樓」合作，推出4款「煸椒」系列新品。（圖／業者提供）

新品「煸椒牛肉烤飯糰」，外層微烤至金黃微脆，搭配鮮嫩牛肉與香辣椒段，香氣四溢，辣味層次豐富，售價49元。

「煸椒烘蛋飯」則將椒麻絞肉與厚實烘蛋結合，香辣濃郁，十分下飯，售價85元。

「煸椒醬乾拌麵」以特製煸椒醬長時間煸炒，帶出濃厚辛香風味，搭配鹹香豬肉片與蔬菜，售價89元。

「煸椒香烤腿排便當」以低溫慢煸青辣椒搭配香烤腿排，讓香氣更馥郁，口感更具層次，售價99元。

▼全家聯名「請客樓」推出4款新品。（圖／業者提供）

▲▼全家推出夯番薯優惠，聯名「請客樓」推出4款新品。（圖／業者提供）

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