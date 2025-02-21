10元喝精品咖啡、生活用品買1送1！超商「周末省錢優惠」大集合

▲7-11周末期間，精品馥芮白、指定咖啡「第二杯10元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末小確幸，加上WBCQ經典賽資格賽開打，超商紛紛推出優惠！7-ELEVEN即日起至2月23日「超值五六日」，雪糕、冰淇淋、衛生棉等女性用品買1送1，還有指定咖啡榛果拿鐵、焦糖瑪奇朵、精品馥芮白等「第二杯10元」。全家「康康5」五六日，也祭出喝的霜淇淋、雪糕等買1送1，還有APP推出咖啡、能量飲、零食飲料等買1送1。

★7-ELEVEN

7-11即日起至2月23日「超值五六日」限時3天，門市推出多項超殺優惠。包括統一健康油、百吉脆皮大雪糕、哈根達斯蘭姆葡萄冰淇淋、農心安成拉麵等通通「買1送1」。

女性生理用品「蘇菲草本抑菌棉柔衛生棉35cm」原價99元也有「買1送1」，靠得住好棉褲單包特價39元（原價78元）。其他還有多款寵物食品兩件更省，肉泥加10元多一件。

▼7-11周末優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

★全家

全家「康康5」即日起至2月23日，精選多項零食飲料「買1送1」，包括紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、FamiCollection葡萄沁蜜紅、TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅、Fami!ce 喝的霜淇淋（不限口味）。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）



針對「WBCQ經典賽資格賽」，APP隨買跨店取也有UCC咖啡、能量飲量、零食等「買1送1」，還有咖啡、霜淇淋組合價「917元」，諧音「就一起」集氣。

▼全家APP「WBCQ經典賽資格賽」優惠。（圖／業者提供）