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7-11推巨大奶茶爆米花！連假搶攻MBTI話題「E人、I人專屬優惠」

▲▼7-11連假優惠掌握流量密碼，針對「MBTI人格」推出消費方案，E人、I人專屬優惠。（圖／業者提供）

▲7-11推出趣味放大版零食，星球工坊x立頓奶茶聯名「巨無霸爆米花」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN掌握流量密碼，鎖定年輕人最夯「MBTI人格」推出228連假消費提案，針對「E人」愛群聚、「I人」獨享推出優惠，還有多項話題商品如巨大奶茶爆米花、放大版泡麵、鈔票魷魚絲、抽取式面紙棉花糖等，還有迷你包裝零食、霜淇淋思樂冰等。

●「I人」專屬獨享優惠

▲▼7-11連假優惠掌握流量密碼，針對「MBTI人格」推出消費方案，E人、I人專屬優惠。（圖／業者提供）

▲7-11開發「mini to go」小零食結構。（圖／業者提供）

7-11自2023年起針對「微型商機」，開發「mini to go」小零食結構，整合人氣肖像、零食等開發超過30樣選擇，其中最受歡迎的「迷你隨手包」經典零食，比起一般包裝輕量約50%，不沾手、隨拆即享用，在校園、辦公、交轉運輸型商圈特別受到青睞，尤其放在櫃台陳列專區，結合消費加價購增加併買率，平均每月可帶動相關業績成長1成，即日起再推出全新「話匣子Mini Hoops」系列新品，滿足嘴饞慾望。

▲▼7-11連假優惠掌握流量密碼，針對「MBTI人格」推出消費方案，E人、I人專屬優惠。（圖／業者提供）

▲國際零食加價購2件99元。（圖／業者提供）

「國際精品專櫃」即日起至3月18日，推出「各國7-ELEVEN進口夯品博覽會」，指定商品買2送1，包含「Bourbon 北日本蝴蝶巧克力風味餅乾」、「馬來西亞SuperRing東方芝士圈」、「泰國AMPLA調味魚乾」，另祭出當筆消費加價購，享2件99元的「韓味覺香辣雪蟹海鮮麵」，蒐羅超過7國糖果零食，適合「I人」專屬獨享，隨時買回家享受美味。

▲▼7-11連假優惠掌握流量密碼，針對「MBTI人格」推出消費方案，E人、I人專屬優惠。（圖／業者提供）

▲「小金磚熱壓土司」，推出全新「奶茶卡士達」口味。（圖／業者提供）

7-ELEVEN限定2千店販售的超人氣「小金磚熱壓土司」，推出全新「奶茶卡士達」口味，黑糖麻糬搭配特調錫蘭奶茶內餡，罪惡又甜蜜，搭配飲料組合只要75元。現點現壓酥脆土司，適合「I人」下午茶獨享。

門市預購則是獨家推出「魚刺人雞蛋糕迷你鬆酥餅」，台中雞蛋糕名店首度推出迷你鬆酥餅零食，把烤玉米變成涮嘴零食的「炳叔不用啃烤玉米粒」。

●「E人」聚會推薦放大版趣味零食

7-ELEVEN推薦「尚野家OPEN!鱈魚風味燒」，將超大紙鈔搭配OPEN將限定造型，古早味零嘴送禮聚會都合適。門市預購同樣推薦聯名趣味零食，搞怪趣味包裝或特殊口味，可帶動相關商品銷售成長1至2成。

▲▼7-11連假優惠掌握流量密碼，針對「MBTI人格」推出消費方案，E人、I人專屬優惠。（圖／業者提供）

▲「尚野家OPEN!鱈魚風味燒」，將超大紙鈔搭配OPEN將限定造型。（圖／業者提供）

E人聚會最適合創意零食，獨家推出「星球工坊x立頓奶茶爆米花」，酥脆爆米花遇上經典立頓奶茶，是奶茶控必吃款，更等比放大為經典的立頓奶茶包裝。還有「聖保羅鈔票千層北海道蛋糕」超狂2千元大鈔造型，除了打卡分享，還能把財源廣進吃進肚子裡。

▲▼7-11連假優惠掌握流量密碼，針對「MBTI人格」推出消費方案，E人、I人專屬優惠。（圖／業者提供）

▲▼巨大奶茶爆米花、聖保羅鈔票千層蛋糕都超吸睛。（圖／業者提供）

▲▼7-11連假優惠掌握流量密碼，針對「MBTI人格」推出消費方案，E人、I人專屬優惠。（圖／業者提供）

連假期間7-ELEVEN也提供E人歡聚現烤小點、熱食商品優惠，即日起至3月4日「哈燒專櫃」全品項任選「第2件9折」，共有超過10款熱食小點，人氣雞排、熱狗、串燒，24小時販售，讓夜貓族也能隨時吃到現烤熱騰騰美味。

「哈燒專櫃」則於清水、泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區，引進可直接夾取即食的熱食櫃，販售炸烤物、現烤蛋塔，連假旅途中可快速解饞補充能量。7-ELEVEN熱食自助區「滷味、關東煮、麻辣燙」，即日起至4月1日「任選4入88折」。

▼即日起至3月4日「哈燒專櫃」全品項任選「第2件9折」，滿足E人、I人隨時享受美食。（圖／業者提供）

▲▼7-11連假優惠掌握流量密碼，針對「MBTI人格」推出消費方案，E人、I人專屬優惠。（圖／業者提供）

●咖啡冰品優惠

迎接228連假，7-11 咖啡、冰品也推出優惠，歡聚獨享都適合，CITY CAFE於2月28日至3月2日推出皇家伯爵紅茶拿鐵，同品項「第二杯10元」。

另線上「OPENPOINT行動隨時取」在3月1日當天精品會員日，祭出CITY PRIMA大杯精品美式、大精品拿鐵「買7送7」。2月28日至3月2日期間，限定門市使用icash 2.0、icash Pay支付，就有「雪淋霜」霜淇淋、「酷聖霜」霜淇淋、思樂冰全口味「買1送1」。

★全家夯番薯優惠

全家歡慶2月22日「世界番薯日」，即日起至2月25日推出夯番薯「第2件2折」年度優惠，邀請消費者一同品嚐來自台農57號的黃金美味。

▲▼全家推出夯番薯優惠，聯名「請客樓」推出4款新品。（圖／業者提供）

▲全家推出夯番薯「第2件2折」。（圖／業者提供）

同時因應大學開學日，推出「開學活力早點應援」，指定金飯糰系列加價5元，即可獲得1顆茶葉蛋。

▼飯糰加5元多一顆茶葉蛋。（圖／業者提供）

▲▼全家推出夯番薯優惠，聯名「請客樓」推出4款新品。（圖／業者提供）

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MBTI7-11巨大零食放大版零食鈔票魷魚絲奶茶爆米花

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