　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中華隊不放棄！超商應援WBCQ　零食飲料買1送1、吃泡麵送雞蛋

▲▼全家便利商店經典資格賽優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家便利商店應援中華隊，狂推優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中華隊不放棄！2025世界棒球經典賽資格賽今（21日）晚間開打，首戰對決西班牙，雖一度靠張育成全壘打追分，終場仍以「5比12」戰敗。全家便利商店號召民眾繼續應援，多款零食飲料指定商品「買1送1、買2送2」。OKmart也祭出「吃泡麵，免費加蛋」優惠，買一箱桶麵就送整盒10顆雞蛋，陪球迷熬夜追球。

▼全家應援WBCQ，在中華隊首戰後以「我們不會放棄」邀民眾繼續集氣。（圖／業者提供）

▲▼超商應援WBCQ優惠，在中華隊首戰後，全家以「我們不會放棄」邀民眾繼續集氣。（圖／業者提供）

▲▼超商應援WBCQ優惠，在中華隊首戰後，全家以「我們不會放棄」邀民眾繼續集氣。（圖／業者提供）

▲▼超商應援WBCQ優惠，在中華隊首戰後，全家以「我們不會放棄」邀民眾繼續集氣。（圖／業者提供）

▲▼超商應援WBCQ優惠，在中華隊首戰後，全家以「我們不會放棄」邀民眾繼續集氣。（圖／業者提供）

▲▼超商應援WBCQ優惠，在中華隊首戰後，全家以「我們不會放棄」邀民眾繼續集氣。（圖／業者提供）

▲▼超商應援WBCQ優惠，在中華隊首戰後，全家以「我們不會放棄」邀民眾繼續集氣。（圖／業者提供）

▲▼超商應援WBCQ優惠，在中華隊首戰後，全家以「我們不會放棄」邀民眾繼續集氣。（圖／業者提供）

▲▼超商應援WBCQ優惠，在中華隊首戰後，全家以「我們不會放棄」邀民眾繼續集氣。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 便利商店看準台灣球迷熬夜觀賽需求，推出「吃泡麵，免費加蛋！」、「指定泡麵再送科學麵」，讓消費者在深夜追球、打遊戲、K書時，都能來一碗熱呼呼泡麵配蛋。

▲▼超商應援WBCQ中華隊，OKmart推出吃泡麵配雞蛋超狂優惠。（圖／業者提供）

▲應援WBCQ中華隊，OKmart推出「吃泡麵，免費加蛋」超狂優惠。（圖／業者提供）

即日起至3月5日，買一箱「味味A排骨雞碗麵」（12 入），免費送「OKchoice 優質鮮雞蛋10顆裝」！一箱276元，平均每碗23元，還送10顆蛋，現省60元。

同步有「桶麵+科學麵」 2+1優惠，讓消費者免費加麵。只要期間購買「阿Q桶麵」任選2碗，OKmart 再送「科學麵1包」，合購價70元。

▲▼超商應援WBCQ中華隊，OKmart推出吃泡麵配雞蛋超狂優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商應援WBCQ中華隊，OKmart推出吃泡麵配雞蛋超狂優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商應援WBCQ中華隊，OKmart推出吃泡麵配雞蛋超狂優惠。（圖／業者提供）

你可能想看

7-11咖啡買6送6、美廉社買5送5！超商「應援WBCQ優惠」一次看

全聯百項商品買1送1「咖啡只要4元」　家樂福祭WBCQ應援優惠

7-11咖啡限時「買7送7」！思樂冰買1送1　228連假優惠來了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「台灣是非常可敬的對手」　西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

浪漫之夜美味相伴！Mia C'bon攜手米其林指南年輕主廚打造星級饗宴　超越味覺觸動人心

中華隊不放棄！超商應援WBCQ　零食飲料買1送1、吃泡麵送雞蛋

中華隊開戰西班牙！外送平台「應援優惠碼」限時5天送

五大電商iPhone 16e購機優惠一次看　最高回饋上看4萬元

全聯百項商品買1送1「咖啡只要4元」　家樂福祭WBCQ應援優惠

寶可夢加傲樂感謝祭！東森廣場歡送最終章　限量鍍金卡匣等你抽

10元喝精品咖啡、生活用品買1送1！超商「周末省錢優惠」大集合

烤蕃薯下殺「第2件2折」！超商推地瓜牛奶、甜點　新品優惠一次看

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

徐明浩xBamBam互唱GOT7.SVT的歌

「洗劫」豪宅！ 清潔婦竊7支 #勞力士 340萬賣給當舖

見媽出門弟哭鬧不吃晚餐　下秒竟轉頭問嬤煮湯了嗎XD

浪漫之夜美味相伴！Mia C'bon攜手米其林指南年輕主廚打造星級饗宴　超越味覺觸動人心

中華隊不放棄！超商應援WBCQ　零食飲料買1送1、吃泡麵送雞蛋

中華隊開戰西班牙！外送平台「應援優惠碼」限時5天送

五大電商iPhone 16e購機優惠一次看　最高回饋上看4萬元

全聯百項商品買1送1「咖啡只要4元」　家樂福祭WBCQ應援優惠

寶可夢加傲樂感謝祭！東森廣場歡送最終章　限量鍍金卡匣等你抽

10元喝精品咖啡、生活用品買1送1！超商「周末省錢優惠」大集合

烤蕃薯下殺「第2件2折」！超商推地瓜牛奶、甜點　新品優惠一次看

中國多地司法系統接入DeepSeek　加快辦案速度

DeepSeek爆紅　中國出手整治AI造假亂象

來自大谷翔平的故鄉！日本「前澤牛」首登台中

陸方恢復「兩岸共打」通報　關鍵竟是「鹹粥阿嬤金孫」

大倉久和爆食物中毒！20人春酒後上吐下瀉　衛生局稽查結果出爐

日本傳奇捕手里崎智也來台　擔任評審親自挑選赴日高校留學選手

快訊／魚類研究國寶「老漁翁」沈世傑教授驚傳逝世　耆壽99歲

瑪莎拉蒂「全新道路版賽車」預告4月登台！V6雙渦輪引擎榨640匹

牙齒變黑不一定是蛀牙　醫生曝另1大常見原因：牙籤輕刮就能判斷

美官員控中共「竊取一代人的技術」！擬禁中國人進國家實驗室

見媽出門弟哭鬧不吃晚餐　下秒竟轉頭問嬤煮湯了嗎XD

消費熱門新聞

咖啡4元！全聯、家樂福百款商品買1送1

7-11咖啡買7送7、思樂冰買1送1

超商應援WBCQ！多款商品買1送1、吃泡麵送雞蛋

7-11合作星宇航空打造「奢華霜淇淋」買1送1

全聯集結台日義式「麵條買1送1」

烤蕃薯超殺價「第2件2折」

大人的乖乖新品！草莓奶酒口味獨家開賣

咖啡買5送5、買10送10！超商經典賽優惠來了

Mia C'bon攜手米其林指南年輕主廚打造星級饗宴

肯德基銅板優惠「A+B區$89」升級

10元喝精品、泡麵零食買1送1！超商「周末省錢大集合」

全家貓之日自動門太萌！網為這幕折返融化了

7-11咖啡濃萃、厚乳「買6送6」

五大電商iPhone 16e購機優惠一次看

更多熱門

相關新聞

咖啡4元！全聯、家樂福百款商品買1送1

咖啡4元！全聯、家樂福百款商品買1送1

為迎接「2025年世界棒球經典資格賽」（WBCQ）開打，量販超市也推出優惠！全聯即日起至2月23日推出經典台灣商品回饋10%，包括蔥油餅、鹹酥雞、維力炸醬麵等，還有上百項商品「買1送1」，雀巢三合一沖泡咖啡20包「買1送1」每盒65元，平均1包只要4元。

WBC資格賽　袁定文賽前分析

WBC資格賽　袁定文賽前分析

中華隊派陳宇宏先發　他想起「1999年奇兵」一戰成名

中華隊派陳宇宏先發　他想起「1999年奇兵」一戰成名

WBC資格賽「中華隊表現如何」才及格　鄉民炸鍋

WBC資格賽「中華隊表現如何」才及格　鄉民炸鍋

烤蕃薯超殺價「第2件2折」

烤蕃薯超殺價「第2件2折」

關鍵字：

超商優惠WBCQ

讀者迴響

熱門新聞

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

威力彩飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

中華投手崩盤　37年對西班牙首敗

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

西班牙教頭：台灣是非常可敬的對手

中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

曾豪駒鬆口徐若熙身體不適　狀況待觀察

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

小優昔亂講話惹怒前輩！　險遭封殺片段被挖

中華隊明戰南非　曾總賽後透露先發

梧桐妹解放「豹紋比基尼」起身辣秀側身S曲線！

曾豪駒扛輸球責任　配球思維再檢討

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面