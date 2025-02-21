中華隊不放棄！超商應援WBCQ　零食飲料買1送1、吃泡麵送雞蛋

▲全家便利商店應援中華隊，狂推優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中華隊不放棄！2025世界棒球經典賽資格賽今（21日）晚間開打，首戰對決西班牙，雖一度靠張育成全壘打追分，終場仍以「5比12」戰敗。全家便利商店號召民眾繼續應援，多款零食飲料指定商品「買1送1、買2送2」。OKmart也祭出「吃泡麵，免費加蛋」優惠，買一箱桶麵就送整盒10顆雞蛋，陪球迷熬夜追球。

▼全家應援WBCQ，在中華隊首戰後以「我們不會放棄」邀民眾繼續集氣。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 便利商店看準台灣球迷熬夜觀賽需求，推出「吃泡麵，免費加蛋！」、「指定泡麵再送科學麵」，讓消費者在深夜追球、打遊戲、K書時，都能來一碗熱呼呼泡麵配蛋。

▲應援WBCQ中華隊，OKmart推出「吃泡麵，免費加蛋」超狂優惠。（圖／業者提供）

即日起至3月5日，買一箱「味味A排骨雞碗麵」（12 入），免費送「OKchoice 優質鮮雞蛋10顆裝」！一箱276元，平均每碗23元，還送10顆蛋，現省60元。

同步有「桶麵+科學麵」 2+1優惠，讓消費者免費加麵。只要期間購買「阿Q桶麵」任選2碗，OKmart 再送「科學麵1包」，合購價70元。

▲▼超商應援WBCQ中華隊，OKmart推出吃泡麵配雞蛋超狂優惠。（圖／業者提供）