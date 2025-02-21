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烤蕃薯下殺「第2件2折」！超商推地瓜牛奶、甜點　新品優惠一次看

▲▼全家推出夯番薯優惠，聯名「請客樓」推出4款新品。（圖／業者提供）

▲全家推出夯番薯優惠「第二件2折」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

2月22日除了是「貓之日」也是「世界地瓜日」，全家便利商店即日起至2月25日推出夯番薯「第2件2折」下殺優惠；7-11則推出一系列地瓜新品，從沙拉到甜點都有，像是「地瓜雞胸肉沙拉」、「地瓜牛奶」、「雙色地瓜起司三明治」等，更獨家引進日本「7PREMIUM蜜糖地瓜」。

★全家

全家即日起至2月25日推出夯番薯「第2件2折」。業者表示，2007年起創同業之先推出夯番薯，選用在地台農57號品種，帶起台灣原型食物健康新風潮，以口感鬆Q、高質量口碑，曾創下年銷2200萬條紀錄，去年業績亦年增近2成。世界地瓜日祭出年度超狂優惠，邀請消費者品嚐來自台農57號的黃金美味。

▲▼全家推出夯番薯優惠，聯名「請客樓」推出4款新品。（圖／業者提供）

▲全家夯番薯曾創下年銷2200萬條紀錄。（圖／業者提供）

另因應開學季、出遊賞花，全家同步推出「開學活力早點應援」，即日起凡購買指定「金飯糰系列」，加價5元就能多1顆茶葉蛋。

▲▼全家推出夯番薯優惠，聯名「請客樓」推出4款新品。（圖／業者提供）

▲全家買指定飯糰加5元多一顆茶葉蛋。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 今年「世界地瓜日」推出一系列地瓜商品，從沙拉到甜點都有，即日起至3月4日指定地瓜商品「任選第二件7折」。

▲▼7-11「世界地瓜日」推出新品及優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「世界地瓜日」推出新品及優惠。（圖／業者提供）

新品包括「地瓜雞胸肉沙拉」、「雙色地瓜起司三明治」，還有冷熱都適合的「阿甘薯叔冰烤地瓜」、「冰心地瓜」，兼具營養與口感。

冬日推薦暖心甜品「優菓甜坊黑糖地瓜蜜芋湯」，還有獨家引進日本進口「日本7PREMIUM蜜糖地瓜」回歸上市，讓消費者輕鬆享受地瓜的多重美味。

▲▼7-11「世界地瓜日」推出新品及優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11「世界地瓜日」推出新品。（圖／業者提供）

▲▼7-11「世界地瓜日」推出新品及優惠。（圖／業者提供）

今年更推出全新商品「聖德科斯地瓜牛奶」，將地瓜的綿密香甜與牛奶的濃醇結合，打造營養的創新飲品。

▲▼7-11優惠。（圖／業者提供）

▲全新商品「聖德科斯地瓜牛奶」。（圖／業者提供）

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夯番薯世界地瓜日地瓜7-11全家超商優惠

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