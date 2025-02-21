全聯百項商品買1送1「咖啡只要4元」　家樂福祭WBCQ應援優惠

▲全聯買1送1大集合，還有應援優惠，近千項「台灣經典指定商品」回饋10％。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接「2025年世界棒球經典資格賽」（WBCQ）開打，量販超市也推出優惠！全聯即日起至2月23日推出經典台灣商品回饋10%，包括蔥油餅、鹹酥雞、維力炸醬麵等，還有上百項商品「買1送1」，雀巢三合一沖泡咖啡20包「買1送1」每盒65元，平均1包只要4元。

★全聯

全聯2月21日至23日限時3天，凡購買蔥油餅、鹹酥雞、維力炸醬麵、鱈魚香絲、可樂果等近千項「台灣經典指定商品」，單筆滿666元，就加贈10%福利點回饋，每會員最高贈1000福利點；還有舒跑、悅氏氣泡水、康寶火鍋湯底等，眾多商品祭出「買1送1」優惠。

▲全聯近千項「台灣經典指定商品」回饋10％。（圖／業者提供）

另即日起至3月6日也有「買1送1大集合」，多款沖泡飲品、咖啡豆、零食、餅乾、日用品等超過百項商品「買1送1」，像是「雀巢咖啡三合一咖啡」20包單盒特價129元，買1送1後平均一盒65元，換算下來一包咖啡只要4元。

咖啡買1送1商品還有：「UCC職人咖啡豆」買1送1平均每包214元、「UCC浸泡式咖啡」平均每盒85元、「西雅圖極品咖啡貝瑞斯塔（濾掛）」平均一盒135元、「cama caf’e濾掛式咖啡」平均一盒110元。

在家下廚，醬料方面也有「康寶私廚料理醬」買1送1，平均一包55元。「龜甲萬味自慢系列」親子丼醬料、日式醬燒醬等」買1送1，平均一包30元。「萬家香薄鹽有機醬油」平均一瓶103元。

個人清潔用品也有多項買1送1，包括「高露潔抗敏感高效抗敏科技」系列平均一支89元、「古寶洗髮露」平均一瓶119元。

同場加映Uber Eats全聯小時達外送，也推出單筆滿849元折100元優惠，在家看球賽即時補給，最快30分鐘到家。

★家樂福

家樂福也推出「台灣好棒」應援優惠，3月4日前多項觀賽美食、零食飲料、沖泡飲品、穀物麥片等「買1送1」，像是伯朗咖啡豆、西雅圖拿鐵、雀巢雙色可可脆片、早餐脆片、路易莎濾掛咖啡、桂格美味三合一、馬玉山特濃燕麥奶等，通通買1送1。

▲家樂福上百沖泡品買1送1。（圖／記者湯興漢攝）

沖泡飲品 （咖啡豆、沖泡茶品、穀物、麥片）單筆消費滿299元，贈紅利點數9000點，等同現金30元。同時祭出百大人氣零食飲料「紅利點數10倍送」，等同3%回饋，多款指定商品超值回饋，獨家新品6折起。

會員在2月21日至2月24日，還推出量販店、線上購物單筆滿2000元，即享9折現金券回饋。超市、家速配單筆滿888元，享9折現金券優惠。