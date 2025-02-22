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超商咖啡「買1送1、買2送2」優惠齊發！狂賀中華隊9比1擊敗南非

▲中華隊在WBCQ第二戰以9比1擊敗南非獲勝。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

狂賀中華隊在「世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）」第二戰以「9比1」戰勝南非！超商紛紛祭出限時優惠同慶，7-11特大拿鐵「買2送2」，全家也有指定飲料「買1送1、買2送1」，萊爾富推出Hi café 特大杯飲品「任選買1送1」。OKmart除了指定咖啡買「2送2」，還有「買泡麵免費送蛋」超狂優惠。

▲▼7-11超商優惠，濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

▲7-11特大拿鐵限時「買2送2」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●「門市優惠」2月23日至25日：

雙蔬鮪魚、御選肉鬆飯糰「任2件88折」。
熱狗大亨堡「第2件5折」。
思樂冰大杯「買1送1」。
御茶園麥萃無糖麥茶「買2送1」。
多喝水STAYCOOL礦物強氣泡「買2送2」。
森永in果凍「買2送1」。
指定台啤「第2件5折」、麒麟一番搾「買2送1」。

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

▲▼狂賀中華隊擊潰南非，7-11優惠狂發。（圖／業者提供）

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

●「OPENPOINT APP行動隨時取優惠」2月23日至2月24日 ：

GODIVA 熱巧克力「買1送1」。
特大杯拿鐵「買2送2」。
咖啡珍珠歐蕾「買2送1」。

▼7-11在APP限時咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

★全家

即日起至2月26日：

Let's Café指定咖啡拿鐵，任選買1送1。
伊藤園指定綠茶，任選買2送1。
可口可樂纖維+，買2送1。

▼全家即日起至2月26日，Let's Café指定咖啡拿鐵，任選買1送1。（圖／業者提供）

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

即日起至2月23日「APP隨買跨店取」：菠蘿麵包，買1送1。

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

▲狂賀中華隊戰勝南非，全家推出優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

▲狂賀中華隊在WBCQ戰勝南非，萊爾富多款特大杯咖啡、飲品「買1送1」。（圖／業者提供）

即日起至2月23日：

Hi café 特大杯系列指定飲品，任選買1送1，不同價者以兩件5折計算。

職人烘焙系列指定麵包，買1送1。

▼萊爾富指定烘焙商品買1送1。（圖／業者提供）

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

★OKmart

即日起至2月23日：

OK CAFE 大杯極萃莊園美式／拿鐵「買2送2」。

▼OKmart指定咖啡買2送2。（圖／業者提供）

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

吃泡麵免費加蛋：

買一箱「味味A排骨雞碗麵」（12 入），免費送「OKchoice 優質鮮雞蛋10顆裝」。一箱276元，平均每碗23元，還送10顆蛋，現省60元。

同步有「桶麵+科學麵」 2+1優惠，讓消費者免費加麵。只要期間購買「阿Q桶麵」任選2碗，OKmart 再送「科學麵1包」，合購價70元。

▲OKmart推出「吃泡麵，免費加蛋」超狂優惠。（圖／業者提供）

▼OKmart 即日起至2月23日零食、飲料優惠。（圖／業者提供）

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

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