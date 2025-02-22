兩波冷氣團影響到下周一「低溫探10度」　3地防大雨

▲今起到下周一受冷氣團影響，中部以北低溫下探11度。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署表示，今（22日）起到下周一（24日）受兩波大陸冷氣團接力影響，天氣先濕冷後乾冷，今明兩天偏濕冷，迎風面有局部大雨，今晚到明晨中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。下周一轉乾冷，但明晚到下周一受第二波冷空氣影響，中部以北低溫約11至13度，沿海空曠地區下探10度，其他地區14至15度，預計下周二白天回暖並持續到228連假首日。

中央氣象署預報員張承傳今天表示，今天起到下周一受兩波大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，今天北部與東北部高溫約16至17度，花蓮18至19度，中南部則有22至24度，但明天到下周一這波冷空氣更強，各地氣溫會比今天更低，中部以北與東北部低溫約11至13度，沿海空曠地區下探10度，其他地區14至15度。

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張承傳提醒，第二冷空氣影響期間，各地氣溫偏冷，北台灣白天高溫只剩下14至15度，東半部約16至17度，中南部20度出頭。下周二（25日）白天起冷氣團減弱，但下周二清晨各地低溫仍與下周一類似，預計下周二白天氣溫逐漸回升，氣溫一直回升到下周五的228連假第一天，各地白天感受舒適溫暖，但早晚偏涼，北部高溫慢慢回升到20度以上，其他地區20至24度左右。

▲今明兩天水氣較多，迎風面降雨比較明顯。（圖／氣象署提供）

至於降雨部分，張承傳表示，今明兩天水氣較多，迎風面降雨比較明顯，今天白天降雨主要集中在基隆北海岸與大台北山區、宜蘭，但從今晚起到明天，迎風面水氣增多，除了基隆北海岸與大台北山區與宜蘭，降雨持續且有局部大雨外，北部、花東地區降雨機率也會明顯提高，並有短暫陣雨，中南部則是維持多雲到晴天氣。

若水氣與低溫配合，張承傳表示，今晚到明晨中部以北3500公尺以上高山有機會降雪，包括玉山、合歡山都有機會。

張承傳指出，水氣從下周一開始減少，剩下基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫雨，桃園以南則是多雲到晴。下周二起隨冷氣團減弱，台灣水氣也減少，下周二各地大多是多雲到晴天氣，但下周三、四由於華南雲系東移，各地雲量增多，北部、東半部與東半部山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴，下周五水氣減少，各地恢復為多雲到晴天氣為主。

▲下周二各地多雲到晴天氣，周三、四局部地區有短暫陣雨。（圖／氣象署提供）