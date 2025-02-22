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今晚雨區擴大！明起更冷下探10度

▲▼中央氣象署表示，今起到下周一受冷氣團影響，天氣偏冷，中部以北低溫下探11度，而今晚到明天水氣較多。（圖／氣象署提供）

▲今晚到明天水氣較多，基隆北海岸、東北部及大台北山區防局部大雨。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署表示，明天起到下周二（25日）清晨受新一波大陸冷氣團影響，會先濕冷後乾冷，明天偏濕冷，迎風面有局部大雨。下周一轉為乾冷，冷氣團影響期間，中部以北最低溫約11至13度，沿海空曠地區下探10度，其他地區14至15度，預計下周二白天起回暖，並持續到228連假第二天。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天起到下周二清晨受兩波大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，今天為第一波，但明天到下周二清晨為第二波，而且第二波冷空氣更強，各地氣溫會比今天更低，中部以北與東北部低溫約11至13度，沿海空曠地區下探10度，其他地區低溫約14至15度。

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張承傳提醒，冷空氣影響期間，各地氣溫偏冷，北台灣白天高溫只剩下14至15度，東半部約16至17度，中南部20度出頭。

下周二（25日）白天起冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，氣溫一直回升到下周六，也就是228連假第二天。張承傳說，這段時間各地白天感受舒適溫暖，但早晚偏涼，北部高溫慢慢回升到20度以上，其他地區20至26度左右。

▲▼中央氣象署表示，今起到下周一受冷氣團影響，天氣偏冷，中部以北低溫下探11度，而今晚到明天水氣較多。（圖／氣象署提供）

▲明起到下周二受冷氣團影響，中部以北最低溫下探10度。（圖／氣象署提供）

至於降雨部分，張承傳表示，明天水氣較多，迎風面降雨比較明顯，今晚起到明天，除了基隆北海岸與大台北山區與宜蘭的降雨持續且有局部大雨之外，北部、花東地區降雨機率也會明顯提高，並有短暫陣雨，中南部則是維持多雲到晴天氣。

張承傳指出，若水氣與低溫配合，今晚到明晨中部以北3500公尺以上高山有機會降雪，包括玉山、合歡山都有機會。

不過，張承傳表示，水氣從下周一起開始減少，剩下基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫雨，桃園以南則是多雲到晴。

下周二起隨冷氣團減弱，水氣也減少，下周二各地大多是多雲到晴天氣，但下周三、四由於華南雲系東移，各地雲量增多，水氣也略微增加，北部、東半部與中部山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲，下周五、六水氣減少，各地恢復為多雲到晴天氣為主，只有僅東半部及恆春半島有局部短暫雨。

▲▼中央氣象署表示，今起到下周一受冷氣團影響，天氣偏冷，中部以北低溫下探11度，而今晚到明天水氣較多。（圖／氣象署提供）

▲下周二各地大多是多雲到晴天氣。（圖／氣象署提供）

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