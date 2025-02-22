公務員遭詐1.6億！子女嫁妝、養老金全沒了　被害人崩潰：後悔絕望

▲詐騙手法層出不窮，開口要求轉帳就是詐，仍有不少人被騙。（示意圖／翻攝自Unsplash）



圖文／CTWANT

1名53歲的公務員接到電話，對方自稱是戶政事務所人員，說有人用他的證件申辦戶籍謄本，接著把電話轉給警察，藉口他涉及刑事案件，要求將資產暫時交給檢警保管，接著一步步引導他面交黃金、抵押不動產款項等，他腦袋一片空白，乖乖按照對方指揮辦理，最後慘遭詐騙1.6億元，人生頓時陷入絕望。

內政部警察署「165打詐儀表板」近日分享一起詐騙案例近日，當事人是1名53歲的公務員，某天接到電話，螢幕顯示「戶政事務所」，對方語氣急促地說有人用他的證件申辦戶籍謄本，並迅速將電話轉接給「警察」；接著1名自稱警察的聲音透過電話傳來，口若懸河地描述他涉入刑事案件，為了保護民眾財產，需要他將資產「暫時」交由檢警保管。

公務員慌了神，只能聽從對方指示加了他的LINE，「接下來的日子，像一場噩夢。他一步步引導我，先是面交五兩重的黃金，然後是抵押不動產的款項，再來是從郵局寄出的金融卡，最後是刷卡購買金塊。每一筆交易，都像一把刀狠狠地插進我的心臟，我卻像個木偶，任由他擺佈。」

只經過3趟面交，被害人親手將1億6000多萬的積蓄，一點點地送進了騙子的口袋，直到款項全部交付，才意識到自己被騙了。當事人透露，「那冰冷的現實，像一盆冰水從頭澆下，我的世界瞬間崩塌。這些錢，是我大半輩子辛勤工作的成果，是準備給子女的嫁妝和養老的錢…現在，全都沒了。」

被害人坦言，「我恨那些騙子，恨他們的狡猾和狠毒，更恨自己的愚蠢和輕信。我曾經引以為傲的理性與謹慎，在那一刻，全都不見蹤影。我只能默默地哭泣，後悔莫及，也深刻地體悟到，電話另一端，藏著比想像中更黑暗、更可怕的陷阱。現在，剩下的只有悔恨和無盡的絕望。」

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