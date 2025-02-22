彰化知名「類酒店」真善美歌唱坊拆除　最大豔窟瞬間變平地

記者唐詠絮／彰化報導

南彰化經營16年的知名「類酒店」真善美歌唱坊，位於柳橋東路，地理位置優越，鄰近知名賣場，多年來吸引大量顧客，陪酒唱歌為主要營業模式，近年來更有大批越南妹進駐，大膽開放又敢玩，讓店家聲名遠播卻也成為治安隱憂，由於建物為違章建築，遭縣府裁處後已歇業，而縣府日前強制拆除，曾經車水馬龍的豔窟瞬間夷為平地。

▲彰化知名「類酒店」真善美歌唱坊被夷為平地。（圖／警方提供，以下同）

▲彰化知名類酒店「真善美歌唱坊」違章拆除。（圖／警方提供）

彰化縣雖然沒有大型的舞廳與酒店，但有不少有女陪侍的卡拉OK、KTV、小吃部、理容店，分布在縣內各鄉鎮市，由於規模較小，設備、裝潢比較簡陋，被當地人稱為「類酒店」。而其中「真善美歌唱坊」於2009年開業，營業項目為視聽歌唱、休閒活動、飲料店，開業時號稱是南彰化首屈一指的高級酒吧，有女侍陪酒、也由傳播妹坐檯，夜夜笙歌，隨著各地類酒店崛起，近年來引進外籍妹妹更受到歡客喜愛，遠近馳名。

但店內喝酒鬧事翻桌砸店事件屢見不鮮，也曾發生疑似涉仙人跳詐騙，甚至因為小姐拉客提告妨害名譽，令警方相當頭痛，3年前疫情期間再因違章建築，遭縣府依違反《建築法》裁處並列入排拆，警方日前會同拆除大隊前往拆除夷為平地，「真善美歌唱坊」正式走入歷史。

▲彰化知名類酒店「真善美歌唱坊」違章拆除。（圖／警方提供）