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大陸 大陸焦點 特派現場

64歲女生下健康男嬰！　寫下當地最高齡生產紀錄

大陸貴州一名64歲婦人日前順利產下一個健康男嬰，成為當地最高齡產婦。（示意圖／Pixabay）

▲大陸貴州一名64歲婦人日前順利產下一個健康男嬰，成為當地最高齡產婦。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

醫學上定義超過34歲懷孕就是高齡產婦，大陸貴州近日傳出有一名64歲胡姓婦人，剖腹產順利生下一個健康男嬰，母子均安。據悉，胡婦因家庭關係在外地通過試管成功懷孕，在醫療團隊高度重視下生產，她也寫下當地最高齡生產紀錄，也證明現代醫療科學有多進步。

綜合陸媒報導，來自大陸貴州的一名64歲胡姓婦人，疑似為了替夫家傳宗接代，這些年不斷嘗試各種方法，只求懷孕生子，她終於在外地通過試管成功懷胎，之後選擇貴州一間婦幼保健醫院待產。醫療團隊對胡婦評估，發現她是高齡產婦外，先前還動過甲狀腺癌手術，且伴隨妊娠糖尿病，懷孕期間和分娩都存在高風險。

不過在醫院高度重視胡婦生產一事，決定負責她生產後，召集婦產科、小兒科、麻醉科、成人ICU和內科等相關科室，成立危重症產婦醫療團隊，針對胡婦懷孕和分娩可能遇到的情況，詳細討論和準備。在胡婦懷孕35周，婦產科主任檢察到她下肢靜脈血栓，引發肺栓塞風險極大，且心肺功能明顯降低，已嚴重威脅母子健康安全。

最後醫療團隊取得胡婦和家屬同意，在2月11日替她進行剖腹產，在分娩期間相關科室的醫護人員都守在手術房外，所幸經過50分鐘，胡婦順利產出一個健康男嬰，母子身體狀況都很好，讓醫療團隊才鬆一口氣。而胡婦生子後，也寫下貴州當地最高齡產婦成功生產的紀錄。

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