3歲童手指「錯誤包紮」壞死　醫提醒注意4點！1狀況快就醫

▲大陸微博主「Do醫生」示警錯誤包紮恐害手指壞死。（圖／翻攝自微博／Do醫生）



圖文／CTWANT

日常生活中不免有些意外，造成身體出現大大小小傷口，正確包紮就顯得格外重要。最近微博主Do醫生分享一起3歲女孩手指輕傷，卻因為長輩錯誤包紮導致她手指壞死的案例，並分享正確使用OK繃要注意的情形，且他建議家中沒人會正確處理傷口，就應該及早就醫。

微博主Do醫生20日發布一則長文，引述多年前有一起驚悚病例，一名3歲女孩在玩耍時手指破皮流血，但長輩用錯誤的包紮方式，導致女孩的手指末梢血液循環障礙，送到醫院時她的手指指間已經全部壞死。Do醫生表示，每年因為錯誤包紮方式導致手指壞死甚至截肢的狀況不在少數，因此他向大家強調，手指包紮一定要注意避免手指長時間處於繞圈式包紮過緊的狀態。

▲Do醫生分享錯誤（圖上排）和正確包紮方式。（圖／翻攝自微博／Do醫生）



Do醫生說明，因為手指血液供應主要由手指兩側的指掌側固有靜脈供應，若採用環繞式包紮時，包紮太僅就會導致手指兩側受壓，沒有解除壓迫，時間一久，就會影響手指的血液供應，很容易造成手指的血流不順暢，最終導致壞死。因此，Do醫生強調傷口包紮後，要注意手指和腳趾顏色變化，或是否有包紮太緊的不適感。

最後Do醫生表示，希望這些家庭健康常識能普及，並呼籲民眾在家中受傷，家人不知道如何處理的話，就要及時就醫。

▲Do醫生教如何正確用OK繃包紮傷口。（圖／翻攝自微博／Do醫生）



微博主Do醫生提醒使用OK繃進行手指包紮時應注意的4點：

1. 在使用OK繃之前，務必對傷口進行徹底清理和消毒，以避免傷口中存在的細菌引發感染。

2. OK繃的使用時間應控制在適當的範圍內，一旦被水浸濕或弄髒，應立即更換。即便沒有出現上述情況，也建議每天更換一次，並在更換時檢查傷口的恢覆狀況。

3. 在手指或腳趾等部位使用OK繃時，避免緊貼皮膚繞圈，過緊的纏繞可能會阻礙血液流動，從而延遲傷口癒合，嚴重時甚至可能導致手指或腳趾組織壞死。

4. 如果在使用OK繃後，手指出現腫脹、疼痛加劇或感覺麻木不適等徵狀，建議立即取下OK繃，並根據具體情況考慮尋求醫生的檢查和處理。

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