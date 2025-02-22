　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨備戰228拚「一日北高」　擺柯文哲安全帽督促騎全程

▲▼民眾黨公職為了228一日北高進行自行車訓練。（圖／取自民眾之聲Youtube）

▲民眾黨公職為了228一日北高進行自行車訓練。（圖／取自民眾之聲Youtube）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲自台北市長任內開始，每年228假期或前夕都會騎腳踏車，從「一日雙塔」到「一日北高」，已成為例行公事。民眾黨今年也將進行「一日北高」活動，由於柯文哲被羈押在台北看守所，此次活動將從土城出發，民眾黨今（22日）也釋出黨公職訓練影片，還特別放了柯過去使用的安全帽，督促大家騎完全程。

近期諸多民眾黨公職進行「一日北高」訓練，民眾黨組織部副主任周曉芸日前於臉書PO文稱「一日北高團練～Keep Pushing」，而地點則是在網紅「館長」陳之漢的健身房，照片中則有請假的代理黨主席黃國昌、副秘書長許甫、新北市黨部主委陳世軒、立院民眾黨團主任陳智菡、新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立、前立委陳琬惠及周曉芸等人。

根據民眾黨規劃，今年的「一日北高」將從土城看守所外開始騎，先騎到位於關渡宮的起點後，再一路騎到高雄的終點大義國中。在開始訓練前，黃國昌說，相信在土城聚集的時候，阿北在裡面一定可以接收到大家的念力，然後阿北再把念力傳給大家，「我們會接收到阿北的念力，給我騎完、給我騎完」。

在經過訓練之後，黃國昌說，謝謝教練今天讓大家知道怎麼樣訓練、需要的長度，然後也有間歇性的強度，「不過我覺得以教練這麼和藹可親，今天他基本上是要引大家上鈎，讓你有一個錯覺你做得到，然後你下次才有那個勇氣再來參加第二次」，還開玩笑說隔天早上7點30分報道。

副秘書長許甫笑說，「成功不必在我，這是一個接力賽，希望大家一群人騎得遠、所以多一點人參加」；他說，一開始有點痛苦，但後面騎了感覺慢慢節奏比較舒服，「但也差不多可以結束了」。

文宣部主任李頂立則說，支持者一定要鎖定民眾之聲還有柯文哲YT的直播，「相信在這個主席安全帽見證之下，大家都會說到做到，到時候一定不會落荒而逃、也絕對不會私下運作想要少騎一段」。

立院黨團主任陳智菡則說，本來是完全不敢報名，但知道土城出發這一段就決定要報名；她還笑說，本來非常擔心會拖累大家，「可是今天看了大家訓練的表現之後，我相信會拖累的人不會只有我一個」。

▲▼民眾黨公職為了228一日北高進行自行車訓練。（圖／取自民眾之聲Youtube）

▲▼民眾黨公職為了228一日北高進行自行車訓練。（圖／取自民眾之聲Youtube）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣首位非科班出身登一級國際賽！沙子宸150火球寫歷史
快訊／南非敲安攻下首分！李東洺及時回穩止血　中華隊4局4比1
快訊／沙子宸突退場　中華隊回報最新情況
賴慧如D級美胸不藏了！　看到她現身大螢幕...當場哭到唱不下
中華隊迎戰南非！賴清德喊話了
起亞虎「S級女神」來了！李雅英推薦台灣便當好吃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨備戰228拚「一日北高」　擺柯文哲安全帽督促騎全程

中華隊迎戰南非拚首勝！賴清德喊話「球是圓的，鬥志不能輸」

高雄豬腳店「停業原因」惹到綠粉！486先生：廢物倒了最好

若罷免成功會參與補選？　吳怡萱：目標一直在準備2026年

「護民主反威權」掃除綠衛兵　黃國昌喊話公民反對綠色威權

黃國昌萬華開講掃除綠衛兵　遭嗆「背骨仔」大方回：歡迎不同聲音

監察院將提憲法訴訟　黃國昌酸「自取其辱」：從廢物院變東廠院

民眾黨何時加入大罷免？　黃國昌：循黨內民主機制決定

台東小米粽中毒案！住院女昏迷5個月最新病況曝　家屬盼奇蹟出現

王鴻薇指「川普支持發放5000美金」　綠委轟：造謠！被罷免剛好而已

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

巨大卡比獸出沒桃園！ 「好玩又好看」創無限活力

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

民眾黨備戰228拚「一日北高」　擺柯文哲安全帽督促騎全程

中華隊迎戰南非拚首勝！賴清德喊話「球是圓的，鬥志不能輸」

高雄豬腳店「停業原因」惹到綠粉！486先生：廢物倒了最好

若罷免成功會參與補選？　吳怡萱：目標一直在準備2026年

「護民主反威權」掃除綠衛兵　黃國昌喊話公民反對綠色威權

黃國昌萬華開講掃除綠衛兵　遭嗆「背骨仔」大方回：歡迎不同聲音

監察院將提憲法訴訟　黃國昌酸「自取其辱」：從廢物院變東廠院

民眾黨何時加入大罷免？　黃國昌：循黨內民主機制決定

台東小米粽中毒案！住院女昏迷5個月最新病況曝　家屬盼奇蹟出現

王鴻薇指「川普支持發放5000美金」　綠委轟：造謠！被罷免剛好而已

反骨前成員「急上火線槓酸民」！　星宣掀小房間黑幕挨酸蹭

不斷更新／南非敲安攻下首分！李東洺及時回穩止血　中華隊4局4比1

台灣首位非科班出身登一級國際賽！沙子宸150火球寫歷史可惜傷退

健保30年遭遇急診癱瘓、醫護出走　賴總統恩師嘆：分級醫療沒做好

民眾黨備戰228拚「一日北高」　擺柯文哲安全帽督促騎全程

快訊／沙子宸先發2.2局突然退場　中華隊回報最新情況

她一直聞到腳臭味！醫拖出「發霉老屎塊」擺滿桌：被塞爆了

66歲孔鏘才罹怪病「腳腫成麵龜」　爆身體又出狀況！

陸劇組險輾爆替身！出品人「出點事正常」被罵到刪帳號　官方發聲滅火

快訊／中橫便道落石砸電纜線引火災　消防馳援灌救

曹雅雯遭狂粉跟蹤 直接動手搶行李！

政治熱門新聞

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

補助遭凍！饒舌歌手嗆：合法的飯不要嗎

深陷官司將脫黨參選高雄市長？　林岱樺現身回應了

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

林岱樺涉貪案　政界憂脫黨選高雄市長

歌手喊「合法要飯」　嘻哈版鄉民傻眼

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

中華隊迎戰南非！賴清德：球是圓的，鬥志不能輸

酸中央「沒收」學童鮮奶　蔣萬安自籌1.84億4月起每周發鮮奶

潘孟安頻被點名空降高雄　知情人士曝：潘的戶籍未曾遷離屏東

自籌30億建「敦北地下大排」　蔣萬安：今天不做明天會後悔

ET民調／六都市長滿意度！　盧秀燕奪冠陳其邁侯友宜列二三

川普澤倫斯基交鋒　立委示警賴政府

藍推「長照保險制」　保費政府分擔3成、雇主4成、個人3成

更多熱門

相關新聞

若罷免成功會參與補選？　吳怡萱：目標一直在準備2026年

若罷免成功會參與補選？　吳怡萱：目標一直在準備2026年

公民發起掃除綠衛兵活動，今（22日）號召數百人聚集萬華龍山寺前舉行誓師大會，高喊「國政荒蕪、罷免雙吳」、「拒絕黨憶、反對造瑤」，劍指罷免吳沛憶、吳思瑤等綠委。受邀出席活動的民眾黨發言人吳怡萱表示，後續的補選目前不在設定目標，「本來的目標就是一直在準備2026年的議員選戰」。

「護民主反威權」掃除綠衛兵　黃國昌喊話公民反對綠色威權

「護民主反威權」掃除綠衛兵　黃國昌喊話公民反對綠色威權

黃國昌萬華開講掃除綠衛兵　遭嗆「背骨仔」大方回：歡迎不同聲音

黃國昌萬華開講掃除綠衛兵　遭嗆「背骨仔」大方回：歡迎不同聲音

監察院將提憲法訴訟　黃國昌：自取其辱

監察院將提憲法訴訟　黃國昌：自取其辱

民眾黨何時加入大罷免？　黃國昌：循黨內民主機制決定

民眾黨何時加入大罷免？　黃國昌：循黨內民主機制決定

關鍵字：

民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

診所櫃檯「直接發紙碗」！醫嘆發病快：忍都忍不住

妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面　夫崩潰

磁吸行充突爆炸　桃園正妹「臉燙傷」衣服炸出大洞

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

常放臭屁＝大腸癌？　醫曝「2異狀」快就醫

遇臨檢「炸出6猴」跳護欄狂奔　動感畫面曝

他帶好友妻開房間3次　離婚半年變夫妻

中華隊攻佔滿壘！南非暴投送分　4局4比0

快訊／連兩天延長賽再見安打　尼加拉瓜2連勝

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面