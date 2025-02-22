民眾黨備戰228拚「一日北高」　擺柯文哲安全帽督促騎全程

▲民眾黨公職為了228一日北高進行自行車訓練。（圖／取自民眾之聲Youtube）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲自台北市長任內開始，每年228假期或前夕都會騎腳踏車，從「一日雙塔」到「一日北高」，已成為例行公事。民眾黨今年也將進行「一日北高」活動，由於柯文哲被羈押在台北看守所，此次活動將從土城出發，民眾黨今（22日）也釋出黨公職訓練影片，還特別放了柯過去使用的安全帽，督促大家騎完全程。

近期諸多民眾黨公職進行「一日北高」訓練，民眾黨組織部副主任周曉芸日前於臉書PO文稱「一日北高團練～Keep Pushing」，而地點則是在網紅「館長」陳之漢的健身房，照片中則有請假的代理黨主席黃國昌、副秘書長許甫、新北市黨部主委陳世軒、立院民眾黨團主任陳智菡、新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立、前立委陳琬惠及周曉芸等人。

根據民眾黨規劃，今年的「一日北高」將從土城看守所外開始騎，先騎到位於關渡宮的起點後，再一路騎到高雄的終點大義國中。在開始訓練前，黃國昌說，相信在土城聚集的時候，阿北在裡面一定可以接收到大家的念力，然後阿北再把念力傳給大家，「我們會接收到阿北的念力，給我騎完、給我騎完」。

在經過訓練之後，黃國昌說，謝謝教練今天讓大家知道怎麼樣訓練、需要的長度，然後也有間歇性的強度，「不過我覺得以教練這麼和藹可親，今天他基本上是要引大家上鈎，讓你有一個錯覺你做得到，然後你下次才有那個勇氣再來參加第二次」，還開玩笑說隔天早上7點30分報道。

副秘書長許甫笑說，「成功不必在我，這是一個接力賽，希望大家一群人騎得遠、所以多一點人參加」；他說，一開始有點痛苦，但後面騎了感覺慢慢節奏比較舒服，「但也差不多可以結束了」。

文宣部主任李頂立則說，支持者一定要鎖定民眾之聲還有柯文哲YT的直播，「相信在這個主席安全帽見證之下，大家都會說到做到，到時候一定不會落荒而逃、也絕對不會私下運作想要少騎一段」。

立院黨團主任陳智菡則說，本來是完全不敢報名，但知道土城出發這一段就決定要報名；她還笑說，本來非常擔心會拖累大家，「可是今天看了大家訓練的表現之後，我相信會拖累的人不會只有我一個」。