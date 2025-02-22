民眾黨何時加入大罷免？　黃國昌：循黨內民主機制決定

▲民眾黨主席黃國昌出席掃除綠衛兵誓師大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮持續延燒，民眾黨主席黃國昌號召志工「掃除綠衛兵」，在萬華龍山寺前舉行誓師大會，鎖定罷免在地民進黨立委吳沛憶。黃國昌強調，今（22日）是以公民身份參加，至於是否上升到政黨的層次，還要隨客觀情勢發展，會循黨內民主機制決定。

黃國昌說，今天在萬華龍山寺舉辦的這場戶外的民主反威權行動，非常感謝有這麼多自主公民能夠站出來，表達對民進黨企圖要用一黨獨大的方式，把台灣的民主帶回回頭路，台灣的民主走過那段戒嚴、一黨獨大的歲月，大家也很清楚知道深化台灣民主的必要性。

「因此這樣的公民活動我們絕對是全力支持。」黃國昌說，是否提升到政黨層次部分，這還要隨客觀情勢的發展，民眾黨會尋黨內民主程序討論這事情。

針對後續其他縣市部分，是否也會招募志工？黃國昌說，行動已經開始了，志工團的朋友自然而然會再召集其他地方的行動；光以台北市來講，台北市之前報名的志工整個培訓工作其實都還沒100%完成，接下來第二批、第三批志工的培訓，還是要尊重他們自主行動的規劃。黃說，據他所知，接下來第二波第三波還是會以台北市為主。

記者追問，如果台北市罷免成功的話，會不會推出人來選補選？黃國昌說，現在談這個都還太早，這整個行動的主軸，就如同一開始所講的，護民主、反威權才是重中之重，「我覺得尊重他們的行動，不要讓整個活動失焦，才是現在最重要的事情」。

針對民進黨質疑，先前說過不會動員、民眾黨不會有角色，批評黃國昌在切割？對此，黃國昌說，真的在切割的應該是民進黨吧？民進黨怎麼會有這麼可笑的說法？

黃國昌直言，當初號召要大罷免的從他們行政院的政務委員陳時中，早就預告啦，後來立法院的總召柯建銘出來說，國民黨41席都要倒啦、民眾黨要散啦，然後要罷免韓國瑜。

黃國昌指出，「奇怪，這不是都是柯建銘講的嗎？怎麼民進黨不僅僅是雙標黨，把自己在切割的事情硬套到其他政黨身上」，堂堂執政黨幹到這樣的程度，真的是丟人現眼，令人不勝唏噓。