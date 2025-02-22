若罷免成功會參與補選？　吳怡萱：目標一直在準備2026年

▲公民發起「掃除綠衛兵」誓師大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

公民發起掃除綠衛兵活動，今（22日）號召數百人聚集萬華龍山寺前舉行誓師大會，高喊「國政荒蕪、罷免雙吳」、「拒絕黨憶、反對造瑤」，劍指罷免吳沛憶、吳思瑤等綠委。受邀出席活動的民眾黨發言人吳怡萱表示，後續的補選目前不在設定目標，「本來的目標就是一直在準備2026年的議員選戰」。

民眾黨發言人吳怡萱說，今天是以公民的身份來到艋舺龍山寺前，自己也是萬華的公民，希望能在這次護民主、反威權，掃除綠衛兵的行動中能進一份心力。

吳怡萱表示，主辦單位今天把第一場誓師大會選在這裡別具意義，民進黨過去黨外時期的民主前輩，曾經就在龍山寺的廟埕，爭取民主、爭取人權、反對威權。但40年過去，民進黨這些立委們只從黨意、沒有民意，在總統賴清德主政下，行政司法一把抓，還想透過重新主導立法院席次，發動大罷免破壞台灣民主，這件事情絕對不能姑息。

吳怡萱直言，既然綠色威權已經進逼到家門口，還有理由袖手旁觀？今天一定要站出來，主辦單位的標語非常貼切，「拒絕黨意、反對造謠，國正荒蕪、罷免雙吳，我非常認同」。

而過去也參選過此區的議員，未來若罷免成功，是否會投入補選？吳怡萱說，現在還是希望以公民的力量把罷免行動發揮到最大，至於補選、選舉，目前不在設定範圍裡，「更不用說，本來的目標就是一直在準備2026年的議員選戰」。

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者李毓康攝）