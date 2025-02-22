黃國昌萬華開講掃除綠衛兵　遭嗆「背骨仔」大方回：歡迎不同聲音

▲民眾黨主席黃國昌遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

公民發起掃除綠衛兵活動，今（22日）號召數百人聚集萬華龍山寺前舉行誓師大會，邀請民眾黨主席黃國昌出席。由於此區為民進黨票倉，活動過程有不少綠營支持者現身嗆聲、比倒讚，怒吼「背骨仔下台」、垃圾黨等。黃國昌上台助講時，反應也很快，隨即表示，「我們一起用最大的掌聲，歡迎這些不同聲音的人」。

大罷免潮持續延燒，公民發起掃除綠衛兵活動今舉辦首場誓師大會，號召數百人聚集萬華龍山寺前，高喊「國政荒蕪、罷免雙吳」、「拒絕黨憶、反對造瑤」等口號，呼籲公民站出來罷免吳沛憶、吳思瑤等不適任綠委。

由於此區為民進黨票倉，黃國昌上台致詞時說，來到龍山寺前，可以充分感受到台灣民主的活力，稱自己站在這邊講話的時候，應該是有民進黨支持者不斷地喊要他下台，「我們一起用最大的掌聲，來謝謝、歡迎這些不同聲音的人」，現場隨即爆發出掌聲。

黃國昌在受訪時說，今天在萬華龍山寺舉辦的這場戶外的護民主反威權行動，非常感謝有這麼多自主公民能夠站出來，台灣的民主走過那段戒嚴、一黨獨大的歲月，大家也很清楚知道深化台灣民主的必要性，「這樣的公民活動我們絕對是全力支持」。

▲民眾黨主席黃國昌出席掃除綠衛兵誓師大會。（圖／記者林敬旻攝）