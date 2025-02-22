「護民主反威權」掃除綠衛兵　黃國昌喊話公民反對綠色威權

▲民眾黨主席黃國昌出席掃除綠衛兵誓師大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

公民發起掃除綠衛兵活動，今（22日）號召數百人聚集萬華龍山寺前舉行誓師大會，高喊「國政荒蕪、罷免雙吳」、「拒絕黨憶、反對造瑤」等口號，呼籲公民站出來罷免吳沛憶、吳思瑤等不適任綠委。此次活動也邀請民眾黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡以及發言人吳怡萱等人助講。

受邀出席的民眾黨發言人吳怡萱說，40年前黨外民主前輩聚集龍山寺前抗議威權獨裁，但40年後，民進黨變成自己最不喜歡的樣子，賴清德政府掌控行政權、介入司法，一黨專政、批鬥在野，民主自由遭破壞殆盡。本應捍衛人民權益的立委吳沛憶、吳思瑤，卻配合民進黨造謠抹黑，應罷免「唯賴是從」的綠衛兵。

民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，一個健康的國家應該要有一個健全的國會，但民進黨的立委、黨團幹部只會擺爛、無時無刻都在造謠顛倒是非，尤其是柯建銘以及「女版柯建銘」吳思瑤，掃除這些只要黨意不要民意的綠衛兵就是大家的義務，「政治要清明、掃除綠衛兵」。

民眾黨主席黃國昌說，過去幾十年來，台灣人民用鮮血爭取的是台灣人民作主，但如今已成「民進黨作主」，民進黨操弄假訊息，把任何監督政府者都抹紅成中共同路人，結果號稱要「抗中保台」的民進黨，卻對把台灣納稅人的錢洗到中國胡搞的如興弊案、攸關台灣高科技發展的科學城物流成為紅色資本弊案視而不見，沒有綠委敢監督，「抗中保台」根本只是要掩護民進黨貪腐及官商勾結的遮羞布。

黃國昌也指出，先前他揭露，三立做假新聞造謠藍白刪除體育署11億預算，嗣後有人向三立檢舉，三立回覆的函文竟然指出，是由吳沛憶先於社群媒體發出該資訊，請問吳沛憶，散播這樣的假訊息，要不要出來負責跟道歉？最後黃國昌呼籲，所有自主的公民，站出來守護台灣民主，反對綠色威權。