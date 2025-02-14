日男潛伏泰緬詐騙園區！他「誘拐高中生」到妙瓦底　遭泰警方逮捕

▲緬甸東部、位處泰緬邊境的妙瓦底，當地存在電信詐騙園區。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

緬甸妙瓦底地區因為位處泰緬邊界，加上緬甸處於內亂狀態而遊民兵等重要武裝力量支援控制，導致當地有大量華裔在此組織集團進行電信詐騙，將人騙往泰國，並挾持至泰緬邊境綁架。其中，日本目前存在著涉及詐騙的「暗黑打工」等社會問題，一名29歲日本男子涉嫌誘拐高中生涉入詐騙犯罪而被逮。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，泰國警方昨（13）日發表聲明，表示已經逮捕、關押一名從緬甸仰光搭機抵達泰國曼谷的29歲日籍男性，該名日本男性今年1月涉嫌將一名年僅17歲、來自日本的高中生誘拐至緬甸東部的妙瓦底電信詐騙園區，要求高中生加入詐騙犯罪，兩人是透過線上遊戲認識。

幸好，該名日本高中生向日本大使館求救，在受到日本大使館的幫助下，終於獲得泰國警方的保護，並於1月17日平安返回日本。

至於該名涉嫌誘拐詐騙的29歲日籍男性，則是於1月13日從緬甸仰光搭機抵達泰國曼谷時，被泰國警方成功逮捕，預計將於近日送返日本。日媒《時事通信社》指出，該名男性涉嫌參與電信詐騙。據悉，該名日籍男性在日本也涉及多起犯罪，日本警方為此簽下多張逮捕令狀。

除此之外，也有另外4名涉嫌加入詐騙犯罪組織的日本男性，遭到泰國警方逮捕關押，同時註銷居留簽證。

▲日本4名男性涉嫌參與電信詐騙與國際犯罪，遭到泰國警方逮捕。（圖／翻攝自khaosodenglish）

根據日媒《每日新聞》、《共同社》，泰國警方本月7日透露，在泰國西北部的達府湄索縣，成功逮捕4名涉嫌違法穿越泰緬邊境的4名日本男性，4人以觀光名義入境泰國，1月31日搭車抵達湄索縣，本月1日先是在住宿地點辦理退房，搭計程車前往鄰近泰緬邊境的泰緬第一友誼大橋，像是普通觀光客一樣閒逛Rim Moei市場，之後便失去蹤影。

當天上午11時，泰國警方發現一名緬甸公民從妙瓦底經過大橋進入泰國，從飯店取走4名日本人的行李，然後未經泰國海關檢查便返回緬甸。

泰國當局研判，4名日籍男性恐涉及非法越境，且涉嫌參與跨國犯罪或針對日本公民的電信詐騙，因此泰國警方連繫日本大使館進行確認，發現4人皆有犯罪紀錄，且因涉嫌毒品相關犯罪而被日本通緝。

當4名日籍男性5日再度返回泰國達府湄索縣後，立刻遭到泰國警方逮捕關押，並註銷居留簽證。