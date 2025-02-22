視障男失足落軌！下秒列車進站當場撞死　碎屍殘骸散落鐵軌

▲大馬一名視障男子失足落軌，如今消防當局正在鐵軌上收集他被輾碎散落四處的屍塊和殘肢。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞22日上午發生了一起駭人悲劇，一名視障男子在吉隆坡帝帝旺沙輕快鐵站搭車時不慎跌落軌道，下秒立刻遭駛入月台的輕快鐵撞擊，當場身亡。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於22日上午8時左右。當地消防據證實，事發當時，這名視障男子正在月台等車，不料卻意外失足跌落鐵軌。不幸的是，輕快鐵這時剛好進站，導致這名男子一跌落軌道就被迎面駛來的列車直接撞上。

由於衝擊力道強大，這名男子被撞擊後當場死亡，遺體也慘遭輾碎，場面慘不忍睹。消防當局在上午8時38分接獲報案後，迅速派員前往現場調查，並協助處理死者遺體。

目前，消防員正在事發輕快鐵站收集遺體，而相關部門仍在釐清男子墜落軌道的主要原因，並檢視輕快鐵站的安全設施與防範措施，以防止類似事故再次發生。據悉，死者的屍塊和殘肢將在整理後，交由相關部門送往醫院進行解剖。

事故發生後，輕快鐵站一度陷入混亂，乘客對這起意外感到震驚，部分人對視障人士在公共交通環境中的安全問題表達關切。交通部長陸兆福也向死者家屬致哀，並表示乘客的安全和福祉是交通部的首要考量，當局計劃在所有輕快鐵線路安裝月台安全門，以進一步加強乘客安全。