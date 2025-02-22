　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

視障男失足落軌！下秒列車進站當場撞死　碎屍殘骸散落鐵軌

▲▼馬來西亞一名視障男子失足落軌，如今消防當局正在鐵軌上收集他被輾碎散落四處的屍塊和殘肢。（圖／翻攝自Facebook）

▲大馬一名視障男子失足落軌，如今消防當局正在鐵軌上收集他被輾碎散落四處的屍塊和殘肢。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞22日上午發生了一起駭人悲劇，一名視障男子在吉隆坡帝帝旺沙輕快鐵站搭車時不慎跌落軌道，下秒立刻遭駛入月台的輕快鐵撞擊，當場身亡。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於22日上午8時左右。當地消防據證實，事發當時，這名視障男子正在月台等車，不料卻意外失足跌落鐵軌。不幸的是，輕快鐵這時剛好進站，導致這名男子一跌落軌道就被迎面駛來的列車直接撞上。

由於衝擊力道強大，這名男子被撞擊後當場死亡，遺體也慘遭輾碎，場面慘不忍睹。消防當局在上午8時38分接獲報案後，迅速派員前往現場調查，並協助處理死者遺體。

目前，消防員正在事發輕快鐵站收集遺體，而相關部門仍在釐清男子墜落軌道的主要原因，並檢視輕快鐵站的安全設施與防範措施，以防止類似事故再次發生。據悉，死者的屍塊和殘肢將在整理後，交由相關部門送往醫院進行解剖。

事故發生後，輕快鐵站一度陷入混亂，乘客對這起意外感到震驚，部分人對視障人士在公共交通環境中的安全問題表達關切。交通部長陸兆福也向死者家屬致哀，並表示乘客的安全和福祉是交通部的首要考量，當局計劃在所有輕快鐵線路安裝月台安全門，以進一步加強乘客安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
彰化知名「類酒店」拆除　最大豔窟瞬間變平地
林佳緯還原「被記好球」真相：不是我超時
小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她
志祺七七遭問「有沒有當兵」！　他曬照引驚呼：超猛
派出所長酒駕慘被拔官！
今晚雨區擴大！明起更冷下探10度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

若停戰後俄羅斯再度入侵？　川普傳考慮讓烏克蘭「自動加入北約」

日本溫泉旅館給客人封箱膠帶　他發問才知竟與「蟲蟲危機」有關

美烏關係9天鬧翻！澤倫斯基「這5件事」激怒川普　美國考慮撤軍援

視障男失足落軌！下秒列車進站當場撞死　碎屍殘骸散落鐵軌

全家店員遇搶劫！貼心問「需要袋子嗎」　下秒1招歹徒GG了

川普關稅大刀直指台灣晶片！　普林斯頓教授：代價高無法迅速落實

美歐不同調！俄烏戰爭3週年　各提聯合國決議草案

富士康越南擴大產能！2025年招4萬人 推動「10個大型投資計畫」

日本2高中生遭誘拐至緬甸詐騙！曝「殘忍電擊」內幕　獵人頭男落網

用稀土換「星鏈」！　美威脅烏克蘭：不簽礦產協議就斷網

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

巨大卡比獸出沒桃園！ 「好玩又好看」創無限活力

若停戰後俄羅斯再度入侵？　川普傳考慮讓烏克蘭「自動加入北約」

日本溫泉旅館給客人封箱膠帶　他發問才知竟與「蟲蟲危機」有關

美烏關係9天鬧翻！澤倫斯基「這5件事」激怒川普　美國考慮撤軍援

視障男失足落軌！下秒列車進站當場撞死　碎屍殘骸散落鐵軌

全家店員遇搶劫！貼心問「需要袋子嗎」　下秒1招歹徒GG了

川普關稅大刀直指台灣晶片！　普林斯頓教授：代價高無法迅速落實

美歐不同調！俄烏戰爭3週年　各提聯合國決議草案

富士康越南擴大產能！2025年招4萬人 推動「10個大型投資計畫」

日本2高中生遭誘拐至緬甸詐騙！曝「殘忍電擊」內幕　獵人頭男落網

用稀土換「星鏈」！　美威脅烏克蘭：不簽礦產協議就斷網

若停戰後俄羅斯再度入侵？　川普傳考慮讓烏克蘭「自動加入北約」

「護民主反威權」掃除綠衛兵　黃國昌喊話公民反對綠色威權

彰化知名「類酒店」真善美歌唱坊拆除　最大豔窟瞬間變平地

黃國昌萬華開講掃除綠衛兵　遭嗆「背骨仔」大方回：歡迎不同聲音

蔡尚樺穿開衩主持春酒！　「戰袍上下都露」美腿被看光

偶像的力量！楊麗花出道75年辦見面會　91歲阿嬷追星「從輪椅上站起來了」

林佳緯還原「被記好球」真相：不是我超時　資格賽計時真的好趕！

想賺價差！他提「買便宜凶宅」拆除重蓋　結果被1句話打臉

日本溫泉旅館給客人封箱膠帶　他發問才知竟與「蟲蟲危機」有關

監察院將提憲法訴訟　黃國昌酸「自取其辱」：從廢物院變東廠院

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

國際熱門新聞

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

武漢實驗室發現新冠狀病毒　1點似新冠

7中國人「登頂富士山」！日網抓包P圖：巨人

24歲女優「14小時百人斬」爆紅！她閃PO孕照

美股大逃殺道瓊收黑近750點　台積電ADR跌破200美元

南韓掀「反中情緒」！台灣人受害：別講中文

陸留學生迷暈10女性侵：沒反應讓我興奮

川普下令「開除」美軍參聯會主席

路透：美施壓烏克蘭簽礦產協議　稱可能停供星鏈

慘輸也挺　球迷「愛罵又愛看」科學根據曝

埃及「失落的法老」陵墓找到了

滑雪場纜車故障！77人受困　3人失溫送醫

英國18%人曾被數位出軌　10大危險訊號曝

美官員控中共竊技術！擬禁中國人進實驗室

更多熱門

相關新聞

日本2高中生被誘拐至緬甸詐騙　遭電擊伺候

日本2高中生被誘拐至緬甸詐騙　遭電擊伺候

泰國警方逮捕涉案的29歲日籍男性，疑似負責騙取日本人來工作，2名日本高中生因此受騙，其中一人獲救後透露，他曾被電擊逼迫加入詐欺犯罪。

菲律賓破獲電信詐騙1台灣人涉案

菲律賓破獲電信詐騙1台灣人涉案

菲國硬起來！再搗詐騙博弈據點450人落網

菲國硬起來！再搗詐騙博弈據點450人落網

眼球軟糖奪命！10歲童鼻孔噴出嘔吐物

眼球軟糖奪命！10歲童鼻孔噴出嘔吐物

慶生氣球「碰到蠟燭」爆炸　她臉燒到冒煙

慶生氣球「碰到蠟燭」爆炸　她臉燒到冒煙

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞視障輕快鐵落軌

讀者迴響

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

診所櫃檯「直接發紙碗」！醫嘆發病快：忍都忍不住

妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面　夫崩潰

磁吸行充突爆炸　桃園正妹「臉燙傷」衣服炸出大洞

中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

常放臭屁＝大腸癌？　醫曝「2異狀」快就醫

他帶好友妻開房間3次　離婚半年變夫妻

快訊／連兩天延長賽再見安打　尼加拉瓜2連勝

遇臨檢「炸出6猴」跳護欄狂奔　動感畫面曝

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面