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菲律賓逮捕逾450名可疑電信詐騙者　1台灣人涉案

LOOK: Authorities raided and shut down an allegedly Chinese-run Philippine offshore gaming operator (POGO) facility near the Parañaque Integrated Terminal Exchange, the Presidential Anti-Organized Crime Commission says in a report Thursday night. The operation netted 453 individuals, according to the PAOCC. | : PAOCC via Jason Sigales, INQUIRER.net READ MORE: inqnews.net/YqbXN7

INQUIRER.net 發佈於 2025年2月20日 星期四

文／中央社記者林行健馬尼拉21日專電

菲律賓執法單位昨晚聯手在大馬尼拉地區搗毀一座可疑電信詐騙基地，逮捕逾450名員工，初步認定至少包括1名台灣人，駐菲代表處正在確認身分，並隨時準備提供法律協助。

菲律賓總統府反組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organised Crime Commission，PAOCC）今天宣布，昨晚聯合菲律賓國家警隊刑事調查暨偵查小組（PNP-CIDG）、移民局（BI）等單位，在帕拉納圭市（Parañaque）突擊一棟大樓。

執法人員逮捕453名員工，包括146名外國人，多數為中國人，並扣留大批電腦、手機以及手機SIM卡；他們當時正在不同樓層從事離岸博弈以及可疑電信詐騙活動，主要目標為中國人以及印度人。

駐菲代表處派員瞭解案情，得知至少有1名台灣人被捕，目前正在查驗身份，並將提供必要法律協助。。

菲方執法人員表示，已監視這家離岸博弈公司數月之久，雖然有取得地方政府的營業許可，但實際業務與登記不符。

離岸博弈產業於2016年起在菲律賓興起，但許多公司在博弈的外殼下從事電信詐騙、洗錢、人口走私等不法行為，引發嚴重社會問題。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年指示相關單位在年底前查禁所有離岸博弈公司，並要求在這個產業工作的所有外籍員工在12月31日以前自動離境。

然而，期限過後，一些離岸博弈公司轉入地下繼續運作，估計1萬多名外籍離岸博弈產業員工滯菲，菲律賓政府正在強力掃蕩中。

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