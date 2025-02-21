菲國硬起來！再搗詐騙博弈據點450人落網　當局：中國詐團已轉型

▲菲律賓突襲馬尼拉一處離岸博弈中心，逮捕超過450人。（圖／翻攝自菲律賓PAOCC）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓警方18日突襲馬尼拉郊外一處離岸博弈（POGO）中心，逮捕超過450人，其中包括137名中國公民。據悉，這一博弈中心是由中國人所經營，而初步調查顯示，其網站涉及針對中國及印度受害者的詐騙行為，包括非法體育博彩與投資騙局。菲律賓反組織犯罪委員會（PAOCC）表示，這個博弈中心的多名中國籍高層可能面臨人口販運指控。

據法新社報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年下令全面取締菲律賓的離岸博弈業，防止網路博弈業成為有組織犯罪集團的掩護，進行洗錢、詐騙、人口販運，甚至綁架與謀殺等罪行，隨後當局嚴格執法，並在上月於馬尼拉破獲一個中國大型詐騙據點。

2月18日，菲律賓警方再次發起行動，對馬尼拉郊外一處離岸博弈中心展開突擊搜查，最後捕獲450名涉嫌犯罪的不法人士，其中包含137名中國人，還有5名中國老闆。菲律賓反組織犯罪委員會主席克魯茲（Gilberto Cruz）指出，儘管政府已頒布禁令，但部分離岸博弈業者仍試圖繼續從事詐騙活動，而這起突襲行動正是對非法行為的嚴厲打擊。

據悉，自離岸博弈運營禁令實施以來，菲律賓已有約2.1萬名中國人轉向從事小型網路詐騙活動。此外，國際社會近年來對亞洲各地類似犯罪行為的關注日益增加，許多詐騙集團被揭露利用人口販運受害者，強迫他們推銷虛假加密貨幣投資或其他詐騙項目。今年1月，香港也突襲了非法網路詐騙中心，逮捕約400名外籍人士，其中包括大量中國公民。

小馬可仕政府近期將打擊離岸博弈當作其選舉承諾之一，並將前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）對離岸博弈的寬容態度視為導致中菲關係過度親近的證據。美國和平研究所2024年數據顯示，全球網路詐騙產業每年騙取受害者的金額高達640億美元（約新台幣2兆元），顯示此類犯罪的嚴重性。