澳洲飆到43℃！紅腹黑蛇遭極端高溫「氣炸死」　捕蛇人：40年來首見

▲澳洲一條紅腹黑蛇因極端高溫被活活「氣炸」身亡。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

澳洲南部近日遭遇極端高溫，氣溫一度飆升至攝氏43度，阿得雷德（Adelaide）南部的威倫加（Willunga）甚至有一條紅腹黑蛇疑因天氣酷熱，被活活「氣炸」至死。當地捕蛇人伯勒爾（Rory Burrell）指出，這是他近40年來首次看到的極端案例，這條蛇被發現時已完全乾枯，死因可能與試圖尋找陰涼處時暴露在高溫環境中無法脫困有關。

據《每日郵報》報導，事發當日，一名女子發現這條紅腹黑蛇在灌木叢間緩慢移動，隨後不再動彈。女子緊急聯繫捕蛇機構求助，但伯勒爾趕往現場時，這條蛇卻已不幸死亡。伯勒爾告訴媒體，「我從接到電話到抵達現場大約用了40分鐘，當時我們還在喝酒，沒想到抵達時蛇已經被熱氣烘乾，這是我捕蛇生涯40年中第一次見到這種情況。」

這起事件引發了當地居民的廣泛關注，許多人對紅腹黑蛇的不幸遭遇感到同情。有人感嘆，「可憐的蛇，這樣的死法太殘忍了。」另一位網友則提醒，「天氣炎熱時，人們應在家門口放些水，幫助動物降溫，避免牠們因缺水過熱喪命。」專家指出，當氣溫超過攝氏35度時，蛇類就會開始出血；當天氣溫高達攝氏43度，極端高溫就可能在短時間奪走牠們的生命。

紅腹黑蛇主要分佈於澳洲東海岸，其毒液可能引發嚴重疾病，但未曾有致死紀錄，而且其性情溫和，通常會在受到威脅前選擇撤退。專家提醒，極端高溫期間，蛇類更可能進入人類住所尋找涼爽處，因此若發現紅腹黑蛇，應保持距離，切勿驚擾或攻擊牠們，以免引發蛇類自衛反擊。