不滿種族多元政策！　川普下令「開除美軍參聯會主席」

▲川普下令開除參謀長聯席會議主席布朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普21日下令參謀長聯席會議（JCS）主席布朗免職，此舉震撼五角大廈。知情人士透露，川普一直認為軍方領導層過於關注「多元化」等議題，偏離軍隊核心職責，因此才直接下手開除這位美國史上第二位擔任JCS主席的非裔美國人。

根據《紐約時報》報導，川普（Donald Trump） 下令全國最高將領、JCS主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）免職，並由退役空軍三星中將凱恩（John D. Caine）接任。據了解，川普是在6年前於伊拉克與凱恩會面後，對他留下了深刻印象。

川普在Truth Social上發文表示，「今天，我很榮幸地宣布，將提名空軍中將凱恩擔任下一任參謀長聯席會議主席。凱恩將軍是一名優秀的飛行員、國家安全專家、成功的企業家，同時也是一名擁有豐富特種作戰和跨部門經驗的『戰士』。」

四星上將布朗是美國歷史上第二位擔任JCS主席的非裔美國人。根據傳統，JCS主席通常會在政府換屆時留任，無論新上任的總統來自哪個政黨；然而白宮和五角大廈的官員表示，現任政府希望任命自己的軍事領導。

報導指出，這次解職反映出川普的態度，也就是他一直認為軍方領導層過於關注「多元化」等議題，偏離了軍隊的核心職責，也與他的「美國優先」（America First）政策不符。

這一決定與川普在2020年的立場形成鮮明對比。川普當年提名布朗擔任美國空軍參謀長，成為美國歷史上第一位非裔軍種最高指揮官，當時他還特別強調這一歷史性意義，在社群媒體上稱他是「愛國者與偉大的領袖」（a Patriot and Great Leader）。