批「匪媒賤嘴」侵犯個人隱私　曹興誠：紅衛兵手法讓大罷免更強大

▲聯電前董事長曹興誠投入大罷免之戰，擔任罷免領銜人。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

聯電創辦人、前董事長曹興誠因擔任罷免領銜人，過往情史再度浮上檯面受到熱議，且接連流出多張真假難辨的私密照，然而曹興誠今（22日）在社群平台發文強調，眼見台灣大罷免勢不可擋，立法院內的中共病毒即將被清洗出局，中共慌不擇路的指揮「匪媒賤嘴」，集體以侵犯隱私、人格霸凌的方式攻擊他，但這種紅衛兵手法，只會讓大罷免更強大。

曹興誠在臉書提到，昨天行程滿載，上午在Halifax 國際安全論壇以英文演講，主要內容強調，中共本質是地痞流氓，中共的存在就像病毒，危害世界安全、進步。

曹興誠說，他也讓各國的與會者了解，台灣是防堵中共病毒的前線重地，然而，目前立法院遭到病毒入侵，民間正在努力以大罷免來清除這些病毒。

此外，曹興誠說明，自己下午還去參加博明（Matt Pottinger）《沸騰的護城河》中文新書發表會，講述台灣最可靠的盟友，就是中共的愚蠢。

曹興誠表示，1950年美國已經決定放棄台灣，中共卻去發動韓戰，逼使美國立刻把台灣列入第七艦隊的保護範圍。「香港1997年已經被統一，中共為什麼還要發動鎮壓？因為香港有言論自由、出版自由，可以拆穿中共的愚蠢邪惡，所以他們必須訂定所謂國安法，剝奪港人的言論自由。」

曹興誠直言，中共想吞併台灣，也是害怕台灣的自由，如今中共眼見台灣大罷免勢不可擋，立法院內的中共病毒即將被清洗出局，中共慌不擇路，竟然指揮所有「匪媒賤嘴」，集體以侵犯隱私、人格霸凌的方式攻擊他，希望也恐嚇所有罷免的領銜人。

不過，曹興誠強調，這種紅衛兵手法的愚蠢惡劣，只是侮辱台灣人的智商，挑戰台灣人的容忍限度，只會讓大家同仇敵慨，讓罷免動力更加強大，有人若以為他會因為匪媒賤嘴的集體撥糞而失去鬥志，那未免太不了解他了。