▲男童摔在打開的洗碗機上,刀子插進體內。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲一名10歲男童在家期間不小心向後摔倒在打開的洗碗機上,位置剛好在一把牛排刀上,刀子就這樣刺入他的身體,卡在脊椎部位,險些癱瘓。所幸男童送醫接受數小時治療之後,成功取出刀子。

