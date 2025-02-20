游泳遇上劇毒海怪！　他被螫一口「恐怖麻痺」差點沒命

▲卡爾曼被藍環章魚螫咬，歷經四度嚴重麻痺，還差點喪命。（圖／翻攝臉書Mosman Collective）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名43歲男子在雪梨海邊游泳時，被號稱世上最毒的「藍環章魚」螫咬，儘管緊急就醫，仍舊迅速陷入全身麻痺，甚至差點喪命。

澳洲新聞等外媒報導，5日下午1時左右，卡爾曼（Jaun-Paul “JP” Kalman）在知名的「巴爾莫拉海灘」（Balmoral Beach）游泳，意外發現自己的手，正被一隻藍環章魚螫咬，而且很快就麻掉了，嚇得火速前往醫院。

卡爾曼下午2時抵達醫院，但「那時我已經沒有真正的說話能力，所有力氣都耗盡了」，又過了半小時，他已經被毒液完全麻痺，「我什麼都聽得見，什麼都看得見，也感覺得到他們在觸碰我。我只是完全麻痺了」，最後就連眼睛也睜不開。

卡爾曼形容，麻痺過程就像「被一頭大象壓住全身」，讓他恐慌到在內心自問，「噢，天啊，這就是生命的終點嗎？」

隨後，卡爾曼接受藥物誘導，進入昏迷狀態20小時。儘管在接受救治，並且恢復意識之後，他已於7日順利出院，但隨後又歷經3次麻痺事件，其中一次還嚴重到必須再次住院，幸好最終依然挺了過來。

▲藍環章魚被認為是世上最毒的海洋生物之一。（示意圖／CFP）



藍環章魚（blue-ringed octopus）是世上最毒的海洋生物之一，平時性格溫順，外表呈現淡棕色或深黃色，唯有感覺遭受威脅時，才會出現典型的藍色發光圓環。

藍環章魚身長僅約4至6公分，由於體型迷你，牠的螫咬一開始幾乎不會讓人感覺到疼痛，但毒液卻能夠導致呼吸停止、心臟衰竭、失明、麻痺、甚至窒息而死。一隻藍環章魚含有的毒液，可以在幾分鐘內殺死26名成人。

事實上，光是今年2月初，巴爾莫拉海灘就發生多起藍環章魚咬人事件。當地政府警告，民眾在多岩潮汐區應該保持警惕，萬一真的被螫咬，也必須立即尋求醫療協助。