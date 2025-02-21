台灣人紐西蘭點餐遭種族歧視　店家開除員工卻向「中國使館」致歉

▲台灣人在紐西蘭漢堡店點餐後，收據上被寫種族歧視單字。（圖左／Facebook／Fergburger Ltd、圖右／Thread／@ya___chun72）



記者張方瑀／綜合報導

台灣一名遊客日前到紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐時，竟發現收據上被店員註記了具有歧視意味的單字。她寫信投訴後，店家也相當有誠意地回信道歉，並將該名員工開除。只是沒想到，中國駐當地領事館竟收到店家的道歉信函，而非台灣駐紐西蘭臺北經濟文化辦事處。

台灣一名遊客16日到紐西蘭皇后鎮知名的漢堡店Fergburger用餐時，竟發現收據上被標註了具有歧視意味的單字Ching Chang。Ching Chang或ching chang chong，是一個種族主義的貶義詞，經常被英語使用者用來嘲弄華裔、亞裔族群。

受害當事人將發票照片傳上Thread詢問網友意見，並隨即寫信向Fergburger投訴。Fergburger的總經理也隨即回信致歉，強調這確實是錯誤且令人遺憾的行為，再詳細調查之後，已經解雇該名店員，並向媒體發表公開聲明，以確保整件事的處理過程對外透明。

受害當事人認為，Fergburger非常有誠意也很重視這件事。不過，中國大陸媒體卻在報導此事時指出，中國駐克賴斯特徹奇（基督城，Christchurch）總領事館也收到Fergburger的道歉信函。

Fergburger向中國駐克賴斯特徹奇總領事館表示，店家極度重視上述事件的嚴重性，已進行全面內部審查、向當事顧客正式道歉、進一步培訓全體員工尊重不同文化，涉事員工也已被開除。

中國駐克賴斯特徹奇總領館也要求其信守承諾，確保類似事件不再發生。