美國防部裁員！首批開鍘5400人　「最多7.6萬」文職人員恐集體解雇

▲ 五角大廈將大規模裁撤文職人員。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈21日宣布，將裁撤約95萬文職人員中的5%至8%，第一批開鍘5400名非擔任「關鍵職務」的試用人員，預計下周被解雇，這只是面臨集體解雇的5.5萬名試用職員中一小部分，而裁員最終可能導致文職人員大幅減少。

綜合CNN及《衛報》報導，負責人事與戰備事務的代理國防部次長塞爾尼克（Darin Selnick）聲明宣布，「我們預計將國防部文職人員減少5%至8%，以提高效率並讓國防部重新聚焦於總統的優先事項，恢復部隊戰備狀態」，代表最終將有4萬7500至7萬6000人被解雇。

塞爾尼克說明，首批5400名員工可能在下周初被解雇，且隨著進一步分析人力需求，日後可能有更多員工被解雇，「正如國防部長所說，保留那些對關鍵任務沒有貢獻的人員根本不符合公共利益」。

試用人員指的是到職未滿1年，尚未獲得公務人員保障的職員。官員透露，裁員消息公布以前，億萬富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）本周稍早已收到這份名單。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）大力支持削減開支，上周曾在X發文稱五角大廈需要「減肥（總部人員）增肌（士兵）」。他還下令軍方明年削減500億美元開支，約占軍方預算的8%，轉而投入川普優先事項。

川普近期大規模裁撤聯邦政府雇員，大多是去年才到職的新進人員，因仍在試用期間，享有的保障較少。據政府數據，其中約有半數員工住在2024大選紅州。