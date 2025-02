法官不擋了！　川普可繼續「大規模裁員」

▲川普上任後開始大規模解雇聯邦員工。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普上任後開始大規模解雇聯邦員工,而美國聯邦法官20日裁定,駁回工會組織試圖阻止川普大幅裁減約230萬名聯邦公務員的訴求,在訴訟進行期間,政府仍可繼續裁員。

根據《路透社》報導,美國哥倫比亞特區(Washington, D.C.)聯邦地區法院法官庫珀(Christopher Cooper)表示,川普上任第一個月發布的一連串行政命令已經在美國社會各界引發混亂和嚴重干擾,但他認為自己可能沒有權力判定解雇數萬名政府員工是否合法,在訴訟持續進行期間,拒絕下令暫停這波解雇潮。

庫珀指出,工會應該向「聯邦勞資關係局」(Federal Labor Relations Authority)提出申訴,該機構負責處理聯邦機構與代表其員工的工會之間的爭端,「聯邦地區法官的職責是根據法律和判例作出公正裁決,無論訴訟當事人是誰,也無論判決結果對普通民眾造成何種影響。」

財政部工會以及其他4個工會於上週共同提起訴訟,試圖阻止八個聯邦機構解雇數千名員工,並向自願離職的員工提供遣散費,這些機構包括:美國國防部(Department of Defense)、衛生及公共服務部(Department of Health and Human Services)、消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)、以及退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)。

全國財政部員工工會(National Treasury Employees Union)主席格林瓦爾德(Doreen Greenwald)形容這項裁決只是「暫時的挫折」,並強調工會將持續採取法律行動。

這項裁決是工會試圖透過法院阻擋川普政府大規模裁撤聯邦機構人力的最新挫敗,先前已有至少兩名法官裁定,工會無法證明自身直接受到影響,因此無法對這些解雇行動提出法律挑戰。

根據現行法規,大部分聯邦公務員只能因為表現不佳或行為不當而遭到解雇,並且享有一系列申訴和上訴權利,以防止被隨意開除。然而,在這波解雇潮中被裁掉的大部分是試用期員工,由於受法律保護較少,幾乎無法對解雇決定提出異議。