盧秀燕是2028大選在野最強棒？　小笠原曝：兩岸與對美政策值得關注

▲日本學者小笠原欣幸再度訪問台中市長盧秀燕。（圖／翻攝自Facebook／小笠原欣幸）

實習記者石嘉豪／台北報導

多次神準預測台灣大選結果的日本學者小笠原欣幸昨（21日）在社群平台透露，自己再度訪問台中市長盧秀燕。他指出，盧秀燕過往選舉成績很強，且2024大選中，輔選台中立委有功，將可能是下一屆總統大選在野最強棒，然而，接下來需要關注的就是，盧秀燕如何論述其兩岸、對美政策。

小笠原提及，自己在盧秀燕第一次參選台中市市長的時候，就在台中市大里區的競選總部採訪過她，並在元保宮觀察盧秀燕競選活動的起跑儀式，盧秀燕每次的競選活動都是從這裡開始。

小笠原說明，盧秀燕的選舉成績很強，在2018年打敗民進黨挑戰連任的林佳龍，2022年對戰參選台中市長的蔡其昌也取得壓倒性的勝利，且在2024年的立委選舉中，台中市8個選區內，國民黨奪下6個席位，比上一屆成長4個。

因此，小笠原直指，盧秀燕作爲「母雞」的盧市長的輔選效應，以及成功推動台中獨特的藍白合作模式，都功不可沒。此外，他也觀察到盧秀燕被稱呼為「媽媽市長」，主要是因為在日常放下身段，給人親民的形象。

小笠原表示，盧秀燕的市政滿意度比較高，擔任市長期間的發言，大部分皆圍繞生活相關的議題，避免深藍色彩，試圖拉攏中間選民，他進一步斷言，盧秀燕有可能成為2028年總統選舉中，在野陣營實力堅强的候選人。

不過，小笠原也提到，國民黨連續三次總統大選，都陷入黨内初選無法團結的窘境，國民黨預定今年秋季舉行黨主席選舉，現任的朱立倫主席則被視爲尋求連任。

小笠原表示，在這次黨主席選舉中，國民黨内部有期待盧秀燕出來掌握黨中央提早就整合競選架構的聲音，對此，盧市長可能需要長考。

「一開始宣佈競選總統，就一定被問關於兩岸政策以及台灣的定位，對美對日的政策也一定被提問。對此議題，盧市長如何提出自己的論述，值得關注。」

最後，小笠原說，在這次的會面，他也請教盧秀燕廣泛的執政理念，同時，對於台灣政局以及國際情勢交換意見，受益良多，自己由衷感謝盧秀燕百忙之中抽空接受他的訪問，也感謝市府團隊的周密安排和協助