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快訊／上市公司董娘涉侵占貨款8億、逃漏稅　裁定800萬元交保

▲▼新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地方檢察署外觀（圖／記者黃哲民攝）

▲冠軍建材高層疑涉嫌侵占貨款、逃漏稅，林姓董事長夫妻被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、鄒鎮宇／新北報導

股票上市公司冠軍建材（1806），傳出林姓董事長等人涉嫌侵占逾8億元貨款等弊端。對此，新北地院21日裁定，冠軍建材董娘王桂鳳，具保800萬元，限制住居及出境、出海。

據悉，新北檢獲報指出，王女等人掌控多家公司以冠軍建材經銷商、為冠軍建材銷售磁磚等產品之名，涉從2013年起侵占下游廠商給付貨款至少8億元，金流成謎，使冠軍建材遭受重大損害。新北地檢署2024年10月17日先搜索新北市汐止區、苗栗縣等處，約談王女的方姓女助理到案，訊後以方女涉犯《證券交易法》、有勾串滅證之虞聲押禁見獲准。

經檢調分析查扣事證、深入追查，進行2波搜索冠軍建材位於苗栗的公司、林姓董事長在北市住家等4處地點，帶回林男夫妻等7人偵辦，漏夜複訊後，聲押禁見王女獲准，檢方並諭令林男交保300萬元，擔任冠軍建材總經理的林男兒子交保100萬元、擔任董事長特助的林男女兒交保30萬元。

新北地檢署調查後，認為林姓董事長夫妻等19人，涉犯證券交易法公告申報不實財務報告，稅捐稽徵法逃漏營業稅及營利事業所得稅、商業會計法填製不實會計憑證等罪嫌，依法提起公訴。

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