5學童受害！嘉縣前代課師性侵17次還拍不雅片　檢求刑98年

▲嘉義縣代課老師涉嫌性侵5名小學生，嘉義檢方偵結提起公訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣某國小前代課29歲謝姓老師，涉嫌猥褻性侵5名小學生17次，且拍攝性影像等行為，經嘉義地檢署偵查終結，依妨害性自主罪提起公訴，一罪一罰原則，共求處98年有期徒刑。

起訴書指出，謝男2019年8月間起，在嘉義縣某國小擔任代理老師，2020年10月起迄2023年4月止，竟不知善盡為人師表之教養責任，為滿足己身情慾，對5名未滿14歲的少年猥褻性交，少年於2024年10月17日起陸續報警處理，嘉義地檢署指出2024年11月初，接獲嘉義縣警察局竹崎分局通報後，通知多名被害人到場陳述，並於2024年12月19日指揮專案小組，持嘉義地院搜索票搜索謝男住所，將謝男拘提到案，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

起訴書內容列出，謝男對5名少年猥褻性交17次，並將過程用手機拍下，還傳訊給少年說「啊你上次剃掉的毛長回來了沒」、「晚上還拿我的手機看"影片"」等。

檢方審酌謝男為人師表，竟不思愛護、教育之心，利用學童對師長之信任、不諳世事之機會，為逞一己私慾，不顧所教育之少年幼小心靈之感受及人格發展健全，於擔任科任教師期間，進行開猥褻、性交等行為，造成5人永久而難以磨滅之傷害與陰影，嚴重敗壞師德，違背家長及社會託負師者之教育使命，5少年均長期受性侵害，次數頻繁形同為謝男年幼禁臠，經此長期性侵，放棄抵抗，麻木痛苦，被告惡性極為重大、視法律如無物，對5名少年猥褻性交17次，各求刑2年及6年，共98年。