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社會 社會焦點 保障人權

人財兩失！妻結婚6個月就出軌　小王賠尪20萬「和解沒提她」

記者黃翊婷／新北報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）結婚僅半年就與同事A男發生婚外情，兩人不僅互傳「寶寶」、「吃妳」等曖昧訊息，甚至相約在凌晨前往旅館休息2小時，他甚至在家中發現妻子吃的避孕藥，憤而決定對妻子提告求償60萬元。新北地院法官日前審理之後，判小美應賠償丈夫14萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲人夫控訴妻子小美，結婚僅半年就與同事發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小美是在2022年5月結婚，同年10月小美前往某餐飲店工作，接著就在同年12月突然離家跑去和A男同居，他這才知道，小美其實早在同年11月的時候就與A男發生婚外情，兩人不僅在LINE、IG互稱「寶寶」，還相約一起到台中遊玩，甚至傳送「吃妳」、「好」等曖昧訊息。

更讓人夫無法接受的是，小美曾在凌晨與A男共赴旅館相處大約2小時，也曾在公開場合親吻、擁抱、牽手，他還在家中發現小美吃的避孕藥，憤而決定對小美提告求償60萬元。

小美則辯稱，她與A男交往時間很短，雙方並未發生任何踰矩行為，縱使認為她的行為有侵害到丈夫的配偶權，也不到情節重大的程度；再者，A男已經賠償20萬元與丈夫達成和解，應當足以彌補丈夫所受的損害，她的賠償部分也應該「因內部分擔而免除」。

不過，新北地院法官認為，人夫與A男的調解筆錄中，當事人並不包括小美，而且人夫也沒有同意A男完成賠償之後，會免除對小美的民事請求，也就是說，該調解內容僅限於拋棄對A男有關侵害配偶權的民事賠償請求權，並無消滅全部連帶債務的意思，A男賠償的20萬元沒有包括小美應負擔的部分。

法官表示，小美以「寶寶」等親暱言語稱呼A男，兩人還做出親吻、擁抱、十指緊扣、相互依偎等舉動，甚至在凌晨共赴旅館，足見兩人在2022年11月至12月間確實有不正常男女關係，侵害到人夫的權益，考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素之後，最終判小美應賠償14萬元較為適當，全案仍可上訴。

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