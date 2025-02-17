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社會 社會焦點 保障人權

自家員工在院區廁所偷拍！被逮火速辭職　新北地院移送懲戒

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院土城院本部外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地院板橋簡易庭驚傳法院職員在院區內偷拍！1名任職多年的薦任六職等佐理員，涉在院內3間男女廁所裝設密錄器，遭偷拍受害者包括開庭民眾甚至院內職員，涉案佐理員認錯火速辭職，新北院仍開考績會將他考績打丁等，並移送懲戒法院審理，對於自己人犯下偷拍惡行，新北院公開道歉，表示「至感痛心」。

新北院今（17日）以新聞稿公開事發處理過程，指出今年（2025年）1月11日周六晚間6點多，法警例行巡視板橋簡易庭院區順便上廁所，意外在院區4樓男廁馬桶邊發現1個正在錄影的密錄器，法警通報院方清查，在3樓男廁與女廁又各發現1個錄影中的密錄器。

院方從院區內監視畫面，迅速鎖定涉案的佐理員，經所屬主管勸說，當事人認錯說出實情，被帶回警局問話，警方查扣3個密錄器過濾畫面，發現事態不單純，同月13日報請新北檢指揮，取得法院核發搜索票搜索涉案佐理員宿舍。

涉案佐理員於案發當天就沒再進入辦公室，院方同月16日找他來清理辦公室個人物品，又發現其他可能涉案的竊錄工具與相關檔案，一併送交警方偵辦。

院方另於同月14日緊急召開考績會，因涉案佐理員為正式公務員，因此函請高院移送懲戒法院審理，並建議先停職，司法院隔天（15日）迅速下達停職令，涉案佐理員16日日提出辭呈、17日離職，新北院仍於17日召開考績會，核定涉案佐理員考績丁等，經銓敘核定後就要免職。

據悉，這名佐理員任職板橋簡易庭院區「很久」，任務是協助同在板橋院區內辦公與開庭的少年法庭調查保護官，平日工作表現平平。

新北院表示，檢警偵辦中、不便透露案情，但事發後立刻以反針孔偵測設備，全面清查院區確認沒有其他密錄器，並加強院內安全維護措施，保障洽公民衆與同仁權益，對於自己人在院區裡犯下偷拍事件「至感痛心」，且深表歉意事先沒察覺異狀、適時關懷與防患未然。

本院強調，已進行反偷拍宣導，並持續檢視院內安全維護措施，定期及不定期以反針孔偵測設備檢測院區，加強兩性平權教育，關懷同仁，避免類似情形再發生，以確實保障洽公民眾與院內同仁的隱私與安全。

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