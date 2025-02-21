夫偷吃前女友反控妻也外遇　她自曝遭愛情詐騙120萬

記者黃翊婷／新北報導

人妻小蔓（化名）不滿丈夫阿哲（化名）發生婚外情，對象還是前女友，憤而對丈夫、小三提告求償100萬元，卻被丈夫反告精神外遇，指控她在網路上與2名網友聊色。雖然小蔓聲稱是遇到愛情詐騙，還被騙了120萬元，但最後仍被法官裁定應賠償丈夫5萬元。

▲阿哲被控外遇前女友，挨告後反過來指控妻子小蔓精神出軌。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小蔓在判決書中主張，丈夫阿哲在婚姻關係存續期間，多次開車搭載前女友去約會、共赴摩鐵，2024年2、3月間行車記錄器有拍到兩人在車上聊天的內容，包含「要親就來啊」、「妳親嘴不會閉眼睛嗎」等等，他們甚至在同年4月間相約出遊，過程中提及性愛話題，例如「昨天晚上在那邊，在做」、「會很容易就繳械了」等等，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

對於上述指控，前女友經法院合法通知並未出庭辯論。阿哲則強調，他與小蔓早有離婚打算，甚至詢問過是否可以自由追求對象，當時小蔓回答「我以為你已經追到了」；此外，他與前女友雖然有意重新交往，但在婚姻關係存續期間兩人沒有交往，也沒有同居，更沒有發生性行為。

接著，阿哲話鋒一轉，反過來控訴小蔓也出軌，不僅和G先生在LINE上聊色，包含「妳跟妳老公多久會做一次」、「親吻妳的XXX（性器官）」等等，還在X上與M網友大聊約砲話題，因此，他也決定對小蔓提告求償100萬元。

小蔓辯稱，自己忙於照顧家庭，根本沒有心力在外面找男朋友交往，那名G先生實際上是詐騙集團成員，雙方在網路上聊天，還騙了她120萬元，當初是丈夫陪著她一起去報警，這件事情有法院刑事判決為證；至於M網友的部分，她根本沒有X帳號，那些對話紀錄也無法證明她就是對話裡的其中一方。

新北地院法官認為，阿哲的訴訟代理人已在2024年11月的言詞辯論期間表明對於「上述侵權行為不爭執」，經檢視小蔓與阿哲的完整對話，也無從認定小蔓有同意或容任阿哲在離婚前可以與他人交往，因此不採信阿哲的說詞，並判他與前女友應連帶賠償小蔓10萬元。

反訴的部分，法官表示，經查，小蔓的確曾與G先生互傳LINE訊息互動，對話內容宛如情侶般曖昧，她甚至多次傳送清涼照片給對方，確實已經逾矩，不論兩人是否曾見過面或有詐騙金錢等事情，都無礙她曾與G先生互傳曖昧訊息的事實；M網友的部分則查無實證，最終判她應賠償阿哲5萬元較為適當，全案仍可上訴。