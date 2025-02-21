掌握最新照護技術！北榮首次跨海金門　舉行傷口衛生治療實作坊

▲北榮首次跨海金門，舉行傷口衛生治療政策實作坊。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

衛生福利部金門醫院、金門縣醫師公會、金門縣護理師護士公會、金門縣消防局與台灣燒傷暨傷口照護學會攜手合作，於2025年2月20日首次在金門縣舉辦「傷口衛生治療策略-實作坊」，邀請在地醫護人員及消防局高級救護技術員共同參與，推廣積極治療的傷口照護模式，透過工作坊的參與和推廣，將最新的傷口照護新知能帶入基層，進一步提升當地醫療品質。

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此次實作坊以「壓力性損傷照護」為主題，著重於傷口衛生的關鍵步驟，包括傷口清潔、清創、重塑與敷料選擇等環節。課程中特別邀請台灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢醫師(臺北榮民總醫院燒傷中心主任)及北榮燒傷病房蕭韜文護理師進行講授與示範實作演練，幫助與會醫護及救護人員掌握最新的照護技術，以提供更精確且有效的治療方式。

本次實作坊圓滿落幕，透過理論講解及實作演練的結合，不僅深化專業知識，更提升臨床操作能力，充分展現醫療專業持續精進的精神，進一步提升傷口照護的專業水準。吳思賢理事長特別感謝來自金門當地的各級醫師、護理師及高級救護技術員踴躍參與。未來，學會將持續與各地醫療單位合作，推動相關實作坊活動，促進台灣各地區的傷口照護發展。