罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

▲罷免陳玉珍團體「珍礙金門」第一階段提議門檻未成功。（圖／「珍礙金門」提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

公民團體「珍礙金門」發起罷免國民黨立委陳玉珍的連署行動，趕在選罷法修正案生效前奮力衝刺，然而最終仍未能達成第一階段門檻。該團體於19日透過社群媒體Threads發表聲明，正式宣布第一階段送件失敗，並向支持者致歉。

根據罷免規定，第一階段須蒐集1247份有效連署書，而「珍礙金門」統計共收到1174份，距離門檻仍差73份。團隊表示，部分連署書因格式不符或最後一刻才送達，無法及時更正，導致未能達標。

聲明全文

珍礙金門罷免團隊 聲明稿 2025.2.19（三）

謝謝大家這段時間來一路的陪伴，很遺憾的是稍早我們已經宣告第一階段送件任務無法成功，相信和我們同樣期待好消息的朋友們，都跟著一路煎熬到最後，實在很抱歉，讓大家失望了。

我們要感謝所有簽下連署書的金門鄉親對我們的信任，我們要謝謝翁明志先生願意成為我們的領銜人，謝謝祐嘉小小年紀不畏壓力替我們擔任發言人，謝謝文山退葆罷免團隊成員全力支援造冊，也謝謝大安及其他罷免團隊的各種協助。

美好的戰役已經打過，親愛的團隊夥伴們，請讓我們暫時喘息。

完整的聲明全文在附圖，若願意，可以花一點時間閱讀，我們將無限感激。忙碌的一天，哭紅的雙眼，雖然團隊受到一點挫折，但我們相信這段路的點點滴滴，都是民主為我們上的課。

我們沒有怨懟，坦然面對一切，希望陳玉珍委員聽見我們的聲音，放下傲慢的態度，虛心傾聽不同於您同溫層的金門鄉親的聲音。

接下來暫時不會有動作，我們知道也許會有不同的消息傳來，但此時此刻我們只想好好的放下一切，安靜的休息。

未來還有很多可能，但此刻請容團隊志工暫時停下腳步。

謝謝一路上所有相信我們、肯定我們，甚至是喜歡我們的人，謝謝，再見。