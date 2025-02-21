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金門消防推「到院前12導程心電圖」！半年救3人　時限內打通血管

▲▼金門消防局推動「到院前12導程心電圖專案」已成功挽救3條寶貴生命。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門消防局推動「到院前12導程心電圖專案」已成功挽救3條寶貴生命。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

鑑於急性心肌梗塞是一種嚴重的心血管急症，急救時間分秒必爭，若未及時救治可能導致嚴重後果，如心臟損傷，甚至死亡，而12導程心電圖是一種高級的檢查技術，對於診斷急性心肌梗塞病情起到關鍵作用，能在第一時間針對疑似患者進行12導程心電圖檢查，並將數據即時傳送到金門醫院，讓醫護人員能夠迅速啟動心導管手術流程，對患者進行及時有效的治療，爭取「黃金救命時間」，消防局遂積極研議推動「到院前 12 導程心電圖專案」。

因緣際會之下，消防局在113年獲得環遊國際旅行社李沃耀董事長捐贈無線傳輸12導程心電圖系統4組、惟願基金會捐贈高階無線傳輸12導程心電圖系統2組，加上中華文化姓氏文教發展基金會捐贈救護車上配置的12導程心電圖機1組，合計7組，配發到5個外勤消防分隊執行救護勤務使用，於是自113年7月1日起正式上線推動本專案，針對主訴胸痛、胸悶等症狀的患者新增到院前12導程心電圖檢查，以利金門醫院及早準備心導管室，縮短急性心肌梗塞患者治療時間，有助提升患者存活率和預後效果，本縣緊急救護服務邁入另一個新的里程碑。

陳福海縣長非常關心本專案推動情形，特於去(113)年10月31日蒞臨消防局視察急性心肌梗塞患者救護演練及檢驗12導程心電圖機等先進救護裝備，對於同仁嫻熟的操作及12導程心電圖機等器材的良好性能，給予極大的肯定，期許消防局持續努力推動專案工作，對鄉親兌現《禮運大同篇》「病有所醫」的承諾。

消防局統計自113年7月1日至12月31日已施行72位患者12導程心電圖檢查，其中有3位患者經診斷為急性心肌梗塞(8月23日金城鎮58歲男性患者、10月8日金寧鄉51歲男性患者、12月8日金城鎮54歲男性患者)，患者送達金門醫院後迅速進行心導管手術，3例都在規定的90分鐘時限內成功打通阻塞的血管(分別為49分鐘、47分鐘、41分鐘)，消防局特別感謝金門醫院吳秉樺、許弘璟等醫師協助判讀心電圖、醫療指導及進行手術。

消防局特別呼籲，男性20歲以上或女性50歲以上，若出現胸痛、胸悶症狀或同時具備(1)喘(2)冒冷汗(3)噁心或嘔吐(4)有心臟病史之任2項者，可能是急性心肌梗塞的警訊，若延誤治療可能引發到院前心肺功能停止的危險，患者應配合救護人員施行12導程心電圖檢查。113年11月26日曾發生1位金湖鎮82歲女性患者拒絕救護人員施行12導程心電圖檢查，結果到院後經診斷為急性心肌梗塞，後來打通阻塞血管時間用了68分鐘，比上述3個案例多了約20分鐘，患者應該相信救護人員的專業處置與判斷，不要讓自己的生命陷入危險之中。

消防局局長呂英華表示，1 月 19 日是「消防節」，也是象徵生命守護的「台灣心肌梗塞日」，兩者不是巧合，而是非常有意義的日子；消防局從113年7月1日開始與金門醫院攜手合作推動本專案，至今已成功挽救3條寶貴生命，維持3個美滿家庭於不墜，救護案例感動人心，只要是對鄉親有益的事，消防局一定全力推動，消防同仁會持續精進救護技術與維護救護器材，為鄉親的生命與健康把關。

▲▼金門消防局推動「到院前12導程心電圖專案」已成功挽救3條寶貴生命。（圖／記者林名揚翻攝）

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