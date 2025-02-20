增購10萬流感疫苗開打　金門僅240劑...長者急喊：打不到

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

藝人徐熙媛（大S）因染患流感而猝逝的噩耗，引發全國流感疫苗搶打潮，疾管署也增購10萬劑流感疫苗，於今天(20)日開打，因金門僅配240劑，一早就有許多長輩到衛生所前排隊，不少長輩在院所開門時間8點就前往，卻發現疫苗已被搶光，不禁抱怨金門地區65歲以上的老人那麼多，但配到的疫苗卻很少，根本打不到。

▲疾管署增購10萬劑流感疫苗，金門僅配240劑，民眾一早排隊打疫苗撲空，引發民怨。（圖／記者林名揚翻攝）

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據金門縣衛生局公告，20日增購公費流感疫苗開打，接種對象為65歲以上長者、 55歲以上原住民、 長照機構對象、 幼兒、 高風險族群、 孕婦、 醫事人員、 學生（國小至高中/職）、 6個月內嬰兒父母、 幼兒園/托育人員、 禽畜防疫人員。

金門縣衛生局也公告，合約院所名單則為金城鎮的吾家診所(375899)、傅仰賢診所(322687)、安仁診所(372065)、禾心診所(322180)、台大中心診所(321688)、健康診所(316189)。金湖鎮的金湖衛生所(336662)、部立金門醫院(332546)、三大診所(333995)。金寧鄉的金寧衛生所(325735)、陳水湖診所(321906)。金沙鎮的金沙衛生所(352854)，及烈嶼鄉的烈嶼衛生所(362078)，請先預約避免撲空。

由於金門區僅配得疫苗約240劑，各院所依比例分配，每家僅約有10劑左右，由於大部分長輩沒有上網習慣，甚至不知道有疫苗可預約，許多人是聽親友告知才知道有疫苗可打，一早冒著寒風前來卻落空，只能自行詢問其他院所是否還有疫苗，民怨連連。